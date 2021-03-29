Ozon предлагает интернет-магазинам доставку без размещения на маркетплейсе
Продавцы, у которых есть свой сайт или другие каналы продаж, могут доставлять заказы покупателям по всей России через логистику Ozon. Для этого есть сервис Ozon Доставка для бизнеса: товары остаются на складе продавца, а доставку до пункта выдачи или до двери берёт на себя Ozon.
Что получает продавец
Часть расходов, привычных для маркетплейса, здесь отпадает. Комиссии за продажу нет — продавец платит только за услуги логистики. Платы за размещение тоже нет, потому что товары хранятся на собственном складе.
Создавать карточки товаров и обновлять остатки не нужно. Заказы продавец вручную заводит в личном кабинете доставки — столько, сколько готов отгрузить за день. Так магазин сам решает, какой объём передать в доставку.
Магазину доступны вся сеть ПВЗ Ozon и курьерская доставка. Если заказ отменён, он вернётся к продавцу тем же путём — через логистику Ozon.
Как это работает
- Продавец передаёт данные о заказе через личный кабинет.
- Отгружает заказ со своего склада — привозит его в пункт отгрузки или в сортировочный центр.
- Ozon доставляет заказ покупателю — в ПВЗ или курьером до двери.
Каждое отправление застраховано. Договор страхования заключают при регистрации, а объявленную стоимость продавец указывает для каждого заказа сам — это то, во сколько он оценивает товары. Если наступит страховой случай, Ozon вернёт объявленную стоимость товаров и стоимость логистических услуг. Страхование платное, сумму за него списывают с продавца.
Кто может подключиться
Сервис открыт для юридических лиц, ИП и самозанятых, которые продают через свой сайт или другие каналы. Доставка доступна по России, а покупателями могут быть только физические лица.
Сколько стоит
Платы за продажу нет: товар продаётся на площадке самого магазина. Через кабинет доставки продавец оплачивает:
- обработку отправления — приёмку и сортировку поштучных отправлений. Цена зависит от того, где продавец сдаёт заказ: в ППЗ, ПВЗ или сортировочном центре;
- логистику между кластером отправки и кластером назначения;
- доставку до места выдачи внутри кластера назначения. Её выполняет Ozon или партнёры-исполнители;
- выдачу отправлений партнёрами — по фиксированной ставке за каждое.
Если доставку до места выдачи или саму выдачу выполняет партнёр, Ozon выступает агентом и отражает такую услугу в отдельном закрывающем документе.
Кроме того, могут понадобиться три дополнительные услуги:
- временное размещение отменённого заказа в сортировочном центре или ПВЗ — плату берут со 2-го по 10-й день;
- утилизация товара — цена зависит от причины утилизации и веса товара;
- дополнительная упаковка возвратов в ПВЗ — платят за каждую единицу отправления, а цена зависит от типа упаковки.
Что нужно учесть
Ozon не участвует в расчётах между продавцом и покупателем: цены и приём оплаты остаются на стороне продавца.
Частичный выкуп ограничен: отказаться можно только от отправления целиком, но не от части товаров внутри него. Чтобы покупатель мог отказаться от любого товара, каждый из них стоит упаковать в отдельное отправление со своей этикеткой.
Возврат после получения покупатель оформляет напрямую у магазина — через Ozon этого сделать нельзя. Поэтому инструкцию по возвратам лучше заранее разместить на сайте. С повреждённым или неполным заказом покупатель тоже обращается к продавцу: в спорных ситуациях Ozon не компенсирует покупателям стоимость заказа. Если продавец считает, что проблема возникла по вине Ozon, он может открыть спор в личном кабинете.
Подробнее о сервисе — на странице Доставка для интернет-магазинов.
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