Ozon предлагает интернет-магазинам доставку без размещения на маркетплейсе

20:11 28.10.2026

Продавцы со своим сайтом могут доставлять заказы через ПВЗ и курьеров Ozon по всей России — без комиссии за продажу и платы за размещение.

Продавцы, у которых есть свой сайт или другие каналы продаж, могут доставлять заказы покупателям по всей России через логистику Ozon. Для этого есть сервис Ozon Доставка для бизнеса: товары остаются на складе продавца, а доставку до пункта выдачи или до двери берёт на себя Ozon.

Что получает продавец

Часть расходов, привычных для маркетплейса, здесь отпадает. Комиссии за продажу нет — продавец платит только за услуги логистики. Платы за размещение тоже нет, потому что товары хранятся на собственном складе.

Создавать карточки товаров и обновлять остатки не нужно. Заказы продавец вручную заводит в личном кабинете доставки — столько, сколько готов отгрузить за день. Так магазин сам решает, какой объём передать в доставку.

Магазину доступны вся сеть ПВЗ Ozon и курьерская доставка. Если заказ отменён, он вернётся к продавцу тем же путём — через логистику Ozon.

Как это работает

Продавец передаёт данные о заказе через личный кабинет. Отгружает заказ со своего склада — привозит его в пункт отгрузки или в сортировочный центр. Ozon доставляет заказ покупателю — в ПВЗ или курьером до двери.

Каждое отправление застраховано. Договор страхования заключают при регистрации, а объявленную стоимость продавец указывает для каждого заказа сам — это то, во сколько он оценивает товары. Если наступит страховой случай, Ozon вернёт объявленную стоимость товаров и стоимость логистических услуг. Страхование платное, сумму за него списывают с продавца.

Кто может подключиться

Сервис открыт для юридических лиц, ИП и самозанятых, которые продают через свой сайт или другие каналы. Доставка доступна по России, а покупателями могут быть только физические лица.

Сколько стоит

Платы за продажу нет: товар продаётся на площадке самого магазина. Через кабинет доставки продавец оплачивает:

обработку отправления — приёмку и сортировку поштучных отправлений. Цена зависит от того, где продавец сдаёт заказ: в ППЗ, ПВЗ или сортировочном центре;

логистику между кластером отправки и кластером назначения;

доставку до места выдачи внутри кластера назначения. Её выполняет Ozon или партнёры-исполнители;

выдачу отправлений партнёрами — по фиксированной ставке за каждое.

Если доставку до места выдачи или саму выдачу выполняет партнёр, Ozon выступает агентом и отражает такую услугу в отдельном закрывающем документе.

Кроме того, могут понадобиться три дополнительные услуги:

временное размещение отменённого заказа в сортировочном центре или ПВЗ — плату берут со 2-го по 10-й день;

утилизация товара — цена зависит от причины утилизации и веса товара;

дополнительная упаковка возвратов в ПВЗ — платят за каждую единицу отправления, а цена зависит от типа упаковки.

Что нужно учесть

Ozon не участвует в расчётах между продавцом и покупателем: цены и приём оплаты остаются на стороне продавца.

Частичный выкуп ограничен: отказаться можно только от отправления целиком, но не от части товаров внутри него. Чтобы покупатель мог отказаться от любого товара, каждый из них стоит упаковать в отдельное отправление со своей этикеткой.

Возврат после получения покупатель оформляет напрямую у магазина — через Ozon этого сделать нельзя. Поэтому инструкцию по возвратам лучше заранее разместить на сайте. С повреждённым или неполным заказом покупатель тоже обращается к продавцу: в спорных ситуациях Ozon не компенсирует покупателям стоимость заказа. Если продавец считает, что проблема возникла по вине Ozon, он может открыть спор в личном кабинете.

Подробнее о сервисе — на странице Доставка для интернет-магазинов.