Зерно из России вывозят альтернативными маршрутами

Проблемы с вывозом российского зерна обостряются. По итогам октября отгрузка зерна через порты упала втрое из-за заблокированных портов на Черном море. В Минсельхозе считают, что ситуация с вывозом зерна «прекрасная», а поставщики «делают невозможное»

По итогам четырех месяцев текущего сельхозгода, поставки оказались более чем в два раза ниже. По мнению аналитиков, ситуация может чуть выправиться в ноябре, в том числе за счет переориентации поставок на Балтику. Несмотря на это, прогнозы по экспорту зерна на этот сельхозгод в очередной раз были ухудшены.

Как сообщили в Российском зерновом союзе (РЗС), в октябре РФ отгрузила на экспорт через портовую инфраструктуру 2,3 млн т зерна, что в три раза меньше, чем годом ранее (порядка 7 млн т). Отгрузки пшеницы снизились в 3,1 раза, до 2 млн т.

В целом за четыре месяца текущего сельхозгода (начался с июля 2026-го) Россия отгрузила через порты на экспорт 11,2 млн т зерна, что в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, указывают в РЗС. Отгрузки пшеницы за тот же период упали в 2,4 раза, до 7,8 млн т.

Основная причина такого падения – заблокированные порты Азово-Черноморского бассейна, которые ранее обеспечивали до 80–90% всех отгрузок (см. «НГ» от 23.08.26). Так, в октябре через них было поставлено всего 130,5 тыс. т зерновых против 5,3 млн т в октябре 2025 года. За четыре месяца текущего сельхозсезона экспорт через порты Азово-Черноморского бассейна упал в 4,7 раза, до 4,2 млн т. «Если в октябре прошлого года на долю Азово-Черноморского бассейна приходилось 71,6% отгрузок зерна из России, то в октябре 2026 года – только 5,5%», – сообщила директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина.

Перенаправление поставок не смогло полностью компенсировать выбытие портов Новороссийска и Туапсе. В октябре отгрузки зерновых и зернобобовых культур шли через 21 порт, тогда как годом ранее – через 43.

В текущем сезоне в основном объем поставок был перенаправлен на порты Балтики. По итогам октября, через российские порты Балтики было отгружено 1,5 млн т зерна, что в 8,7 раза больше, чем в октябре прошлого года. Доля этих портов по итогам месяца достигла 65,3%. Год назад она была всего 2,4%, сообщает Тюрина. За четыре месяца по этому направлению было отгружено 2,9 млн т зерна, что почти в 10 раз больше, чем годом ранее.

По данным аналитического центра «Русагротранс», экспорт пшеницы из РФ через порты Балтики в июле–октябре этого года, вероятно, достигнет 3,93 млн т, что в 5,8 раза больше, чем годом ранее.

Основным портом становится Усть-Луга. В октябре через этот порт отправили 684 тыс. т зерна. За июль–октябрь – почти 1,4 млн т, против нулевых отгрузок годом ранее. Увеличиваются отгрузки также через Санкт-Петербург и Калининград. Растет экспорт и на юге: через Астрахань, Махачкалу.

В конце октября первый эшелон с зерном принял Мурманский морской торговый (ММПТ). «47 вагонов, 3400 т зерна из ключевых аграрных регионов России – это первый опыт работы порта с таким грузом. В условиях, когда традиционные экспортные маршруты сталкиваются с ограничениями, ММТП оперативно открывает альтернативный выход на внешние рынки для российских аграриев», – говорилось в сообщении пресс-службы порта.

В Минсельхозе текущие объемы отгрузки считают «прекрасными». «Вывозим в сутки от 150 тыс. до 220 тыс. т зерна. На мой взгляд, с учетом того, что Черное море стоит, это прекрасный показатель, спасибо всем большое», – заявила в конце прошлой недели глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. По ее словам, в нынешних условиях все участники экспортной цепочки «делают невозможное» для выполнения обязательств перед зарубежными партнерами по поставкам зерна.

Число покупателей российской пшеницы при этом сокращается. По данным РЗС, в октябре российская пшеница отгружалась в 19 стран. «Крупнейшим покупателем стал Египет, но отгрузки упали в четыре раза, до 380,8 тыс. т с 1,5 млн т год назад. В Иран экспорт снизился в 2,2 раза, до 182 тыс. т», – сообщила Елена Тюрина. Кроме того, в октябре российская пшеница отгружалась в Нигерию, Кению и Алжир.

По суммарным объемам закупки зерна в России по итогам октября лидирует Иран. В страну было поставлено свыше 552 тыс. т зерновых, но это все равно на 40% ниже, чем годом ранее, подчеркивают в РЗС.

За четыре месяца этого сельхозгода наибольший объем российской пшеницы купил Египет – 1,6 млн т, но это в 2,6 раз меньше, чем годом ранее. Все остальные покупатели закупили меньше 1 млн т российского зерна. Особенно показательно падение объемов отгрузок в Турцию. По итогам июля–октября, экспорт в Турцию упал в 11 раз, до 226,5 тыс. т.

В разы упали поставки зерна в Бангладеш и Азербайджан. В то же время в 2,7 раза вырос экспорт в Китай (см. «НГ» от 12.10.26).

В аналитическом центре «Русагротранс» полагают, что в ноябре экспорт пшеницы из РФ может подрасти и преодолеть планку в 3 млн т. Однако общий прогноз по экспорту негативный. Во вторник Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) пересмотрел оценки экспорта зерна из РФ на текущий сельхозгод. Как сообщил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, новая оценка общего экспорта зерна снижена до 49,5 млн т с прежних 52,8 млн т, в том числе пшеницы – до 39,5 млн т с 42 млн т. «Однако прогнозы в рамках стрессового сценария мы поднимаем. Если раньше экспорт всего зерна в этом случае оценивался в 35 млн т, то теперь – в 36,5 млн т, в том числе прогноз по пшенице вырос до 30 млн т с 29 млн», – сообщил Рылько. По его словам, сейчас экспорт развивается именно по стрессовому сценарию.

В октябре ИКАР уже ухудшал оценки экспорта. Тогда институт снизил свою оценку экспорта российской пшеницы до 42 млн т с прежней оценки в 43,5 млн. Оценка общего экспорта зерновых была сокращена с 55 млн до 52,8 млн т (см. «НГ» от 12.10.26). Ранее Рылько говорил, что в 2026/27 сельхозгоду Россия рискует не вывезти на экспорт 14–15 млн т пшеницы из-за ограничения логистики в Азово-Черноморском бассейне.

Для сравнения: по итогам сельхозгода 2025/26 РФ экспортировала 61 млн т зерна, из которых 47 млн т – пшеницы. Топ-5 импортеров российского зерна в прошлом сельхозсезоне была Турция, которой было поставлено 10,2 млн т, в том числе 7,4 млн т пшеницы. На втором месте – Египет с объемом 10 млн т зерна, и почти весь этот объем пришелся на пшеницу. Также в пятерку вошли Иран, Китай и Саудовская Аравия.

Проблемы с вывозом зерна обострили и ценовую ситуацию. С июля по октябрь цены на европейскую пшеницу выросли на 14,3%, до 271 долл. за тонну, на американскую – на 13,4%, до 270 долл. «Российская пшеница (FOB – Free on Board, стоимость до погрузки. – «НГ») (Новороссийск) с начала сезона подешевела на 6,7%, до 200 долл. за тонну», – сообщает Елена Тюрина. Цены на пшеницу у производителей с июля по октябрь снизились на 36,7%, до 9 тыс. руб. за тонну. В долларовом эквиваленте цены упали на 38,5%, до 112 долл., продолжает она.

Однако в последнее время ситуация стабилизируется. По данным РЗС, в октябре американская пшеница подешевела на 25 долл., европейская – на 2 долл. «Стоимость российской пшеницы (4-й класс) в порту Высоцка в настоящий момент всего на 3 долл. меньше, чем на французскую пшеницу, – 268 долл. за тонну. На 1 октября разница была больше – 8 долл. за тонну. Это говорит о достаточно высоком спросе на российскую пшеницу, отгружаемую через порты Балтики», – считает Тюрина.

Цены на пшеницу у производителей за месяц на фоне роста со стороны экспортеров повысились на 4,3%. В долларовом эквиваленте стоимость пшеницы у производителей выросла на 8,3%.

Динамика цен на российское зерно на последней неделе октября была разнонаправленной, сообщают в компании «ПроЗерно». Так, цены на пшеницу 3-го класса в Черноземье выросли до 10 тыс. руб за тонну, а на юге – снизились до 9,6 тыс. руб. Цены на пшеницу 4-го класса также больше всего выросли в Черноземье – на 675 руб., до 9 тыс. руб. Цены на пшеницу 5-го класса снижались.

Согласно их же данным, динамика мировых цен на пшеницу на минувшей неделе, как и неделей ранее, была отрицательной. Так, американская пшеница подешевела на 8 долл., до 262 долл. за тонну, французская – на 9 долл., также до 262 долл. Расчетная цена российской пшеницы в Новороссийске (FOB) не изменилась – 200 долл. за тонну. Цена в балтийском Высоцке (FOB) снизилась на 8 долл., до 260 долл. за тонну.

Зерновой экспорт по-прежнему находится под давлением ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне, говорит эксперт Фонда экономической политики Денис Терновский. «Вывоз через порты Балтики растет, но полностью заменить южные маршруты он не сможет. Кроме того, он существенно дороже», – сообщает эксперт.

По его мнению, динамика на мировых рынках отражает надежду на скорое разрешение проблем с судоходством. «Цены даже снижаются, несмотря на отсутствие поставок. Российские внутренние цены стабилизировались с тенденцией к небольшому росту. Экстренные продажи прошли, сейчас производители ждут более адекватных цен, хотя бы покрывающих затраты. Еще один фактор стабилизации внутренних цен – начавшиеся интервенционные закупки», – указывает Терновский.