Рабочие из СНГ: где компании ищут персонал и что проверить до найма

08:18 13.11.2026

Рабочих из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии компании находят через земляков, посредников и агентства в странах исхода. Разбираем, чем рискует каждый канал и какие документы кандидата и самой компании проверить до первого рабочего дня.

Склады, стройки, агрохолдинги и пищевые производства набирают линейный персонал в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии. Кандидаты находятся быстро. Сложности начинаются позже: канал поиска не дал работодателю способа проверить документы до найма.

Земляки, посредники и агентства на родине

Дешевле всего обходятся рекомендации тех, кто уже работает. Бригадир из Самарканда зовёт брата, брат приводит соседа, и через месяц на объекте трудится полтора десятка человек из одного района. Компания экономит на рекламе, но о документах новичков узнаёт последней. Закон не делает скидку на то, что людей никто не нанимал: статья 18.15 КоАП РФ считает привлечением к труду допуск иностранца к работе в любой форме, а при нарушении в отношении нескольких человек ответственность наступает за каждого отдельно.

Вариант с посредником выглядит надёжнее. Российская компания обещает людей «под ключ»: работники числятся у неё, а трудятся на площадке заказчика. Трудовой кодекс называет такую схему предоставлением труда персонала и допускает её лишь для организаций, названных в главе 53.1. В остальных случаях это заёмный труд, прямо запрещённый статьёй 56.1 ТК РФ. У посредника полезно спросить правовое основание, на котором он направляет людей, а не одну цену.

Третий путь ведёт в страну исхода. Местные кадровые агентства отбирают кандидатов до выезда и проводят пробное задание на родном языке кандидата. Слабое место другое: российскому работодателю трудно проверить агентство, зарегистрированное за рубежом. Эту задачу берут на себя цифровые площадки найма. На платформе MigriVo, например, агентство получает доступ к заявкам только после проверки компании, одну заявку получают несколько агентств, а деньги за подбор площадка держит у себя до выхода работника на смену.

Гражданство меняет весь маршрут

Для граждан Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии действует Договор о Евразийском экономическом союзе. По его статье 97 работодатель привлекает их без учёта ограничений по защите национального рынка труда, а работникам не нужно разрешение на трудовую деятельность. Кадровики редко вспоминают о другой норме той же статьи: дипломы и свидетельства, выданные учебными заведениями стран союза, признаются без процедуры признания. Для сварщика или электромонтажника из Бишкека это снимает лишний этап оформления. Срок пребывания работника из ЕАЭС определяется сроком трудового договора. Если договор расторгнут досрочно, но позже 90 суток с даты въезда, у человека есть 15 дней на новый договор без выезда из России. Работодатель может принять опытного монтажника, который ушёл с соседнего объекта.

Граждане Узбекистана, Таджикистана и других стран, откуда въезжают без визы, работают по патенту. Патент оформляет работник, но последствия ошибок ложатся на компанию. Тем, кто планирует нанимать работников из Узбекистана, нужно закладывать в график медицинское освидетельствование и экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства: без них патент, как правило, не выдадут.

Патент действует в одном регионе

Пункт 16 статьи 13.3 закона № 115-ФЗ запрещает работнику трудиться за пределами субъекта, где выдан патент, а работодателю запрещает привлекать его там. Исключение сделано для двух пар субъектов, Москвы с Московской областью и Петербурга с Ленинградской: при соглашении между руководителями патент одного субъекта действует и в соседнем (статья 13.3-1). Если глава региона решил указывать в патентах профессию, работать можно только по ней. Человек с патентом соседней области или с другой профессией в документе не подойдёт вашему объекту даже при большом опыте.

Срок действия патента продлевается оплатой фиксированного авансового платежа по НДФЛ. Пропущенный платёж прекращает патент со следующего дня после оплаченного периода, и работодатель может узнать об этом поздно. Вторая ловушка связана с работником: в течение двух месяцев после выдачи патента он обязан подать в МВД уведомление об осуществлении трудовой деятельности, иначе патент аннулируют.

Регионы вправе запрещать привлечение работников по патентам в отдельных видах деятельности (пункт 6 статьи 18.1 того же закона). Запреты действуют в пределах своего субъекта, поэтому сеть с филиалами в нескольких областях проверяет их по каждой площадке.

Что посмотреть у кандидата до выхода на смену

Начать стоит с себя. Абзац третий пункта 1 статьи 13.3 закона № 115-ФЗ разрешает нанимать патентных работников только компаниям, у которых на момент заключения договора нет неисполненных постановлений о наказании за незаконное привлечение иностранцев. Неоплаченный старый штраф способен остановить весь набор.

У кандидата проверяют паспорт, миграционную карту с целью визита «работа», патент и его оплату, а также полис добровольного медицинского страхования, который статья 327.3 ТК РФ называет среди документов при приёме временно пребывающего иностранца. Действие патента по его реквизитам можно сверить через онлайн-сервис МВД. Сведения о том, внесён ли человек в реестр контролируемых лиц, бесплатно публикуются на сайте оператора реестра. Туда попадают иностранцы, у которых нет законных оснований находиться в России (статья 31.2 закона № 115-ФЗ).

Проверка не заканчивается в день приёма. Статья 327.5 ТК РФ обязывает отстранить работника, если у него закончился срок патента или полиса ДМС. Сроки по каждому сотруднику удобнее вести в одной таблице, чем держать в памяти бригадира.

После подписания договора

О заключении и о расторжении договора с иностранцем работодатель уведомляет территориальный орган МВД в регионе, где человек работает, не позже трёх рабочих дней (пункт 8 статьи 13 закона № 115-ФЗ). Правило одинаково для граждан ЕАЭС и для работающих по патенту.

Поиск людей оказывается самым понятным этапом найма. Риски прячутся в мелочах: регион в патенте, просроченный платёж, старый штраф самой компании. Набор, где эти вопросы заданы до приезда работника, обходится дешевле набора, где ответы приносит внеплановая проверка.