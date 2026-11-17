Маргариновый «дух Анкориджа». Вслед за американским маргарином в Россию хлынут «ножки Трампа»?
Это что, следствие забоя скота в Сибири? Почему маргарин стал вдруг так важен? Его стали чаще добавлять в другие продукты вместо масла из экономии, как было в воровские и голодные 90-е годы? И вопросы действительно есть. Царьград обратился за ответами к бывшему куратору пищевой промышленности Ленинграда от обкома КПСС, а впоследствии, уже в российское время, директору крупнейшего в стране молокозавода "Роска" Алексею Капустину, автору книги "История нашей еды".
Маргариновый бизнес Розенбаума
Россия в последние годы закупала маргарин за границей, но немного – 50-70 тысяч тонн в год. Да и то, например, в соседнем Казахстане – потому что это было выгоднее, чем использовать свой. А так наша страна – крупнейший производитель этого продукта. И его выпуск всё время растёт, как и экспорт. В 2025 году отечественные заводы произвели 1 млн 347 тысяч тонн маргарина и 248 тысяч тонн из них продали другим странам, в основном в Азию и в Африку – туда, где любят сладкое и мучное (маргарин используется в производстве кондитерских и хлебобулочных изделий). И вдруг в сентябре 2026 года стоимость закупок маргарина и спредов в США достигла 184,7 тысячи долларов против 4,5 тысячи долларов годом ранее – рост в 41 раз! Эти данные американской таможенной статистики приводит "РИА Новости", на которое ссылаются "Ведомости". Речь идёт о стоимости поставок, а не об их массе.
В последний раз подобное наблюдалось в 1990-е, когда Западу надо было убить нашу пищевую промышленность, чтобы захватить огромный российский продовольственный рынок. Тогда к нам хлынули рекой дешёвые, часто некачественные иностранные продукты. И в том числе как раз маргарин. Неужели ситуация повторяется?
Алексей Капустин вспоминает: "Ленинградский масложиркомбинат в Масляном переулке обеспечивал маргарином весь Северо-Запад. Но в 90-е годы в Германии стали опустошать склады. Немецкие власти доплачивали своим предпринимателям за каждую тонну маргарина, отгруженного в Россию. Он стал стоить так дёшево, что наш маргарин не мог с ним конкурировать. Помню, даже Розенбаум на немецком маргарине заработать решил – привёз тогда в Россию его 30 тонн. Это лобби было целенаправленное. Нужно было посадить наши перерабатывающие заводы. И это, в принципе, им удалось".
Упомянутый питерский масложиркомбинат, например, маргарин уже не выпускает – зарабатывает на том, что сдаёт в аренду свои помещения.
В те же 1990-е под видом масла финский маргарин "Воймикс" везли в Россию целыми караванами. Он был в два раза дешевле отечественного масла.
Российские предприниматели, чтобы не прогореть в этой нечестной конкурентной борьбе, тоже стали бодяжить – добавляли в сливки 50% маргарина. А фермерские и крестьянские хозяйства шли ещё дальше. Покупали на масложирзаводах эту масляно-маргариновую смесь и мешали её уже с пальмовым маслом – тоже 50 на 50.
В итоге себестоимость пачки натурального масла, к примеру, была 120 рублей, а "фермерского" или "крестьянского" – 32 рубля. И все, особенно пенсионеры, из-за дешевизны охотно его покупали. Отравиться им не отравишься, но пищевая ценность-то совсем другая! Алексей Капустин допускает, что причина нынешнего резкого увеличения закупок маргарина в США может быть схожей.
Идёт скрытое подорожание сливочного масла?
Возможно, всё дело в том, что натуральное сливочное масло без добавок опять начало дорожать! А поскольку его цена уже и так достаточно высока, производители пытаются это подорожание завуалировать – чаще использовать маргарин.
"Математика тут простая. Чтобы сделать тонну масла, нужны 22 тонны молока. А чтобы сделать тонну маргарина – порядка 7 тонн молока, остальное – растительное масло. Технологические свойства – температура плавления, растворимость и т.д. – у них одинаковые. И конечно, маргарин вместо масла использовать выгоднее", – объясняет Капустин.
И это касается не только сливочного масла, но и других продуктов, в которые его добавляют. А таких очень много: торты, пирожные, круассаны, слоёное тесто, глазурь, сыр, йогурт, сметана, соусы, сухие завтраки, снеки, крекеры...
При чём здесь забой скота
В интернет-обсуждениях гуляет и другая версия. Возможно, в России просто стали меньше производить молока, например из-за недавнего массового забоя скота, возмутившего многих, в фермерских и личных хозяйствах (якобы из-за инфекционных болезней)?
Но эта версия не подтверждается статистикой. Вернее, в некоторых регионах (в том числе в тех, где забивали скот) производство молока упало, но в других (Татарстане, Удмуртии, Пензенской области), наоборот, выросло, и общие по стране потери компенсировались. Многие крупные агрохолдинги в последние несколько лет открыли новые производства, увеличив выпуск молока. Кстати, именно этим некоторые и объясняют забой скота у мелких частников – дескать, крупняк таким способом избавлялся от конкурентов.
Но все они – и мелкие, и крупные игроки – сталкиваются в последнее время с ростом издержек: корма, оборудование и логистика дорожают. Для производителей продуктов питания это усиливает соблазн использовать маргарин вместо сливочного масла.
Русские продукты, в отличие от западных, славятся своей натуральностью. Благодаря этому, например, Россия сейчас продаёт кондитерские изделия более чем в 90 стран. И их экспорт постоянно растёт (в 2025 году – на 14%, за первое полугодие 2026-го – ещё на 12%). Логично предположить, что из-за роста экспорта сладостей стало не хватать масла и маргарина, входящих в состав многих из них. Но почему закупки маргарина резко выросли именно в США?
Почему именно американский маргарин?
Алексей Капустин теряется в догадках, с чем это связано. Он не видит никакой проблемы в том, чтобы импортозаместить весь маргарин.
"Да, маргарин востребован в хлебобулочных и кондитерских изделиях. Но он был востребован в них всегда – и в прошлом, и в позапрошлом годах. Технология его производства не самая сложная. На 60% маргарин состоит из растительного масла, ещё в нём есть сливки, вода. Было бы сырьё! А оно, насколько я понимаю, у нас есть. Урожай подсолнечника неплохой, с молоком тоже всё в порядке. Тем более что в США при производстве маргарина наверняка используется пальмовое масло".
Так и есть. Если в России для выпуска маргарина применяют подсолнечное масло, то в США – соевое и пальмовое масла. А вот в Европе, например, рапсовое. Но и Россия точно так же может использовать рапс наряду с подсолнечником.
"В своё время я писал министру экономики о том, что у нас на Северо-Западе до революции выращивали рапс. Это дёшево и сердито. Вся Финляндия сейчас в рапсе: едешь – вокруг дороги всё жёлтое. Из рапса можно делать и биодизель, и растительное масло. Но почему-то не сажают его больше у нас на Северо-Западе. Много земель пустует, потому что ничего на них не растёт. А рапс как раз растёт, но его не сажают", – удивляется Алексей Капустин.
В любом случае эксперт не видит в России никаких предпосылок для "маргариновой проблемы".
Поэтому предположение, что резкое увеличение закупок этого продукта именно в США – одно из проявлений "духа Анкориджа", общего потепления отношений между администрациями Трампа и Путина, не лишено оснований.
Хотя на фоне общего объёма американского экспорта маргарина доля поставок в Россию совсем невелика. Так что для Трампа это не та ситуация, когда ему нужно было спасать фермеров из-за торговой войны с Китаем: цены на сою тогда упали на 40%, а на кукурузу – на 50%.
Что с того?
Больше всего в этой ситуации огорчает, что маргарин – это всё-таки эрзац-продукт. Почти сто лет в разных странах существовали запреты на добавление в него красителей, позволявших выдавать его за сливочное масло (в Австралии, например, такой запрет отменили только в 2008 году). По-настоящему человечество было вынуждено "распробовать" маргарин во время Первой мировой войны – в голодные годы, когда во многих странах продукты были по карточкам.
У "маргариновой еды" невысокая пищевая ценность. И в целом расширение её ассортимента не сулит ничего хорошего. Удешевление еды путём добавления в неё маргарина – возможное следствие проблем в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. И ещё это фактор ухудшения питания населения. Остаётся надеяться, что американский маргарин не сыграет ту же роль, какую в 1990-е сыграли немецкий и финский, и что вслед за ним на нашем рынке не появятся американские куриные окорочка – "ножки Трампа".
Автор: Владлен Чертинов
Комментарии читателей
Отказаться покупать американский маргарин ,пока не разрешат нашим хоккеистам выступать на чемпионатах, а то извините меня кормите их американцев,а взамен никакой лояльности. Американцы призывали Пашиняна выгонять русских солдат,благо сверхдержава Иран заступилась и выдвинула Пашииняну ультиматум не выгонять российские войска. ,а мы их маргарин покупаем.Путину же жалко американцев ,надо купить у них маргарин. Ельцинские времена вернулись в 2014году,отличие ВВП от Ельцина,что не пьет и публично в обморок не падает,а так тоже самое. Живем во времена симбиоза сталинских времен (убой скота) и ельцинских (импортируем маргарин).
Главные опасности и риски маргарина
• Трансжиры: В прошлом гидрогенизация растительных масел приводила к высокому содержанию трансжиров, которые увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и повышают уровень «плохого» холестерина. Согласно нормативам ЕАЭС, сегодня содержание транс-изомеров в маргарине ограничено до 2%, однако в дешевых или кустарных продуктах их уровень может быть выше.
• Насыщенные жиры и пальмовое масло: Маргарин часто производят на основе пальмового или кокосового масел. Избыток насыщенных жиров в рационе также негативно влияет на сосуды и обмен веществ.
• Калорийность и переработка: Маргарин остается высококалорийным ультрапереработанным продуктом с добавлением эмульгаторов, ароматизаторов и соли, что при злоупотреблении вредно для фигуры и ЖКТ.
Я уже разбирал этот "ужас"
184.7 тысячи долларов это стоимость 3-х сорокафутовых рефрижераторных морских контейнера. Что-то около 67-69 тонн. А "в 41 раз" банально объясняется эффектом низкой базы и небольшим абсолютным объемом закупок. До этого закупали на 4.5 тысячи долларов - цена подержанной Лады Гранты. Скорее всего эти 3 контейнера закупило одно продовольственное предприятие сориентировав свой техпроцесс именно на этот маргарин. Вообще в России только за этот год произведено более 1,3 млн тонн собственного маргарина. Так что автор мастерски раздувает из мухи, но нет не слона нет, максимум мёртвого оппосума.
Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали — масла не стало. Потом на яйца нажали так, что их тоже не стало.