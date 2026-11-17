11:07 17.11.2026

В сентябре 2026 года стоимость закупок Россией маргарина и спредов в США выросла в 41 раз по сравнению с сентябрём прошлого года – с 4,5 до 184,7 тысячи долларов. Люди недоумевают – зачем?

Это что, следствие забоя скота в Сибири? Почему маргарин стал вдруг так важен? Его стали чаще добавлять в другие продукты вместо масла из экономии, как было в воровские и голодные 90-е годы? И вопросы действительно есть. Царьград обратился за ответами к бывшему куратору пищевой промышленности Ленинграда от обкома КПСС, а впоследствии, уже в российское время, директору крупнейшего в стране молокозавода "Роска" Алексею Капустину, автору книги "История нашей еды".

Маргариновый бизнес Розенбаума



Россия в последние годы закупала маргарин за границей, но немного – 50-70 тысяч тонн в год. Да и то, например, в соседнем Казахстане – потому что это было выгоднее, чем использовать свой. А так наша страна – крупнейший производитель этого продукта. И его выпуск всё время растёт, как и экспорт. В 2025 году отечественные заводы произвели 1 млн 347 тысяч тонн маргарина и 248 тысяч тонн из них продали другим странам, в основном в Азию и в Африку – туда, где любят сладкое и мучное (маргарин используется в производстве кондитерских и хлебобулочных изделий). И вдруг в сентябре 2026 года стоимость закупок маргарина и спредов в США достигла 184,7 тысячи долларов против 4,5 тысячи долларов годом ранее – рост в 41 раз! Эти данные американской таможенной статистики приводит "РИА Новости", на которое ссылаются "Ведомости". Речь идёт о стоимости поставок, а не об их массе.

В последний раз подобное наблюдалось в 1990-е, когда Западу надо было убить нашу пищевую промышленность, чтобы захватить огромный российский продовольственный рынок. Тогда к нам хлынули рекой дешёвые, часто некачественные иностранные продукты. И в том числе как раз маргарин. Неужели ситуация повторяется?

Алексей Капустин вспоминает: "Ленинградский масложиркомбинат в Масляном переулке обеспечивал маргарином весь Северо-Запад. Но в 90-е годы в Германии стали опустошать склады. Немецкие власти доплачивали своим предпринимателям за каждую тонну маргарина, отгруженного в Россию. Он стал стоить так дёшево, что наш маргарин не мог с ним конкурировать. Помню, даже Розенбаум на немецком маргарине заработать решил – привёз тогда в Россию его 30 тонн. Это лобби было целенаправленное. Нужно было посадить наши перерабатывающие заводы. И это, в принципе, им удалось".

Упомянутый питерский масложиркомбинат, например, маргарин уже не выпускает – зарабатывает на том, что сдаёт в аренду свои помещения.

В те же 1990-е под видом масла финский маргарин "Воймикс" везли в Россию целыми караванами. Он был в два раза дешевле отечественного масла.

Российские предприниматели, чтобы не прогореть в этой нечестной конкурентной борьбе, тоже стали бодяжить – добавляли в сливки 50% маргарина. А фермерские и крестьянские хозяйства шли ещё дальше. Покупали на масложирзаводах эту масляно-маргариновую смесь и мешали её уже с пальмовым маслом – тоже 50 на 50.

В итоге себестоимость пачки натурального масла, к примеру, была 120 рублей, а "фермерского" или "крестьянского" – 32 рубля. И все, особенно пенсионеры, из-за дешевизны охотно его покупали. Отравиться им не отравишься, но пищевая ценность-то совсем другая! Алексей Капустин допускает, что причина нынешнего резкого увеличения закупок маргарина в США может быть схожей.

Идёт скрытое подорожание сливочного масла?



Возможно, всё дело в том, что натуральное сливочное масло без добавок опять начало дорожать! А поскольку его цена уже и так достаточно высока, производители пытаются это подорожание завуалировать – чаще использовать маргарин.

"Математика тут простая. Чтобы сделать тонну масла, нужны 22 тонны молока. А чтобы сделать тонну маргарина – порядка 7 тонн молока, остальное – растительное масло. Технологические свойства – температура плавления, растворимость и т.д. – у них одинаковые. И конечно, маргарин вместо масла использовать выгоднее", – объясняет Капустин.

И это касается не только сливочного масла, но и других продуктов, в которые его добавляют. А таких очень много: торты, пирожные, круассаны, слоёное тесто, глазурь, сыр, йогурт, сметана, соусы, сухие завтраки, снеки, крекеры...

При чём здесь забой скота



В интернет-обсуждениях гуляет и другая версия. Возможно, в России просто стали меньше производить молока, например из-за недавнего массового забоя скота, возмутившего многих, в фермерских и личных хозяйствах (якобы из-за инфекционных болезней)?

Но эта версия не подтверждается статистикой. Вернее, в некоторых регионах (в том числе в тех, где забивали скот) производство молока упало, но в других (Татарстане, Удмуртии, Пензенской области), наоборот, выросло, и общие по стране потери компенсировались. Многие крупные агрохолдинги в последние несколько лет открыли новые производства, увеличив выпуск молока. Кстати, именно этим некоторые и объясняют забой скота у мелких частников – дескать, крупняк таким способом избавлялся от конкурентов.

Но все они – и мелкие, и крупные игроки – сталкиваются в последнее время с ростом издержек: корма, оборудование и логистика дорожают. Для производителей продуктов питания это усиливает соблазн использовать маргарин вместо сливочного масла.

Русские продукты, в отличие от западных, славятся своей натуральностью. Благодаря этому, например, Россия сейчас продаёт кондитерские изделия более чем в 90 стран. И их экспорт постоянно растёт (в 2025 году – на 14%, за первое полугодие 2026-го – ещё на 12%). Логично предположить, что из-за роста экспорта сладостей стало не хватать масла и маргарина, входящих в состав многих из них. Но почему закупки маргарина резко выросли именно в США?

Почему именно американский маргарин?



Алексей Капустин теряется в догадках, с чем это связано. Он не видит никакой проблемы в том, чтобы импортозаместить весь маргарин.

"Да, маргарин востребован в хлебобулочных и кондитерских изделиях. Но он был востребован в них всегда – и в прошлом, и в позапрошлом годах. Технология его производства не самая сложная. На 60% маргарин состоит из растительного масла, ещё в нём есть сливки, вода. Было бы сырьё! А оно, насколько я понимаю, у нас есть. Урожай подсолнечника неплохой, с молоком тоже всё в порядке. Тем более что в США при производстве маргарина наверняка используется пальмовое масло".

Так и есть. Если в России для выпуска маргарина применяют подсолнечное масло, то в США – соевое и пальмовое масла. А вот в Европе, например, рапсовое. Но и Россия точно так же может использовать рапс наряду с подсолнечником.

"В своё время я писал министру экономики о том, что у нас на Северо-Западе до революции выращивали рапс. Это дёшево и сердито. Вся Финляндия сейчас в рапсе: едешь – вокруг дороги всё жёлтое. Из рапса можно делать и биодизель, и растительное масло. Но почему-то не сажают его больше у нас на Северо-Западе. Много земель пустует, потому что ничего на них не растёт. А рапс как раз растёт, но его не сажают", – удивляется Алексей Капустин.

В любом случае эксперт не видит в России никаких предпосылок для "маргариновой проблемы".

Поэтому предположение, что резкое увеличение закупок этого продукта именно в США – одно из проявлений "духа Анкориджа", общего потепления отношений между администрациями Трампа и Путина, не лишено оснований.

Хотя на фоне общего объёма американского экспорта маргарина доля поставок в Россию совсем невелика. Так что для Трампа это не та ситуация, когда ему нужно было спасать фермеров из-за торговой войны с Китаем: цены на сою тогда упали на 40%, а на кукурузу – на 50%.

Что с того?



Больше всего в этой ситуации огорчает, что маргарин – это всё-таки эрзац-продукт. Почти сто лет в разных странах существовали запреты на добавление в него красителей, позволявших выдавать его за сливочное масло (в Австралии, например, такой запрет отменили только в 2008 году). По-настоящему человечество было вынуждено "распробовать" маргарин во время Первой мировой войны – в голодные годы, когда во многих странах продукты были по карточкам.

У "маргариновой еды" невысокая пищевая ценность. И в целом расширение её ассортимента не сулит ничего хорошего. Удешевление еды путём добавления в неё маргарина – возможное следствие проблем в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. И ещё это фактор ухудшения питания населения. Остаётся надеяться, что американский маргарин не сыграет ту же роль, какую в 1990-е сыграли немецкий и финский, и что вслед за ним на нашем рынке не появятся американские куриные окорочка – "ножки Трампа".

Автор: Владлен Чертинов