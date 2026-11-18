11:40 18.11.2026

Особенность 2026 года – резкое замедление роста доходов населения. А одним из социально-экономических провалов года стало то, что некоторые виды доходов россиян не просто, как теперь модно говорить, «охлаждаются» – они уже снижаются

Так, доходы, полученные по каналу социальных выплат, сократились в реальном выражении, то есть с учетом инфляции. А доходы от собственности обрушились в том числе в номинальном выражении. Все это сопровождается неравномерной по отраслям и регионам динамикой зарплат. Россияне рискуют окончательно скатиться в режим «работать за еду». Судя по опросам, потребители уже начали экономить на продуктах питания, сокращая потребление в натуральном выражении или снижая планку по качеству. Но даже такие стратегии оптимизации не помогают в полной мере компенсировать рост цен. По опросам, расходы на еду у многих покупателей, по их самооценке, все равно растут.

Рост доходов населения в этом году резко замедлился, показали замеры «Центра развития» Высшей школы экономики (ВШЭ). По итогам девяти месяцев 2026-го денежные доходы россиян в реальном выражении увеличились на 2,5% по отношению к тому же периоду прошлого года. В 2025-м по итогам девяти месяцев доходы населения в реальном выражении росли на 8% к аналогичному периоду 2024-го, следовало из предыдущих расчетов ВШЭ.

«Центр развития» ВШЭ приводит данные по реальным, но не реальным располагаемым доходам. Это две разные степени статистической «очистки»: в первом случае рост доходов рассчитывается с учетом инфляции, а во втором – с учетом инфляции, а также обязательных платежей и взносов (налогов). Впрочем, судя по Росстату, резкое замедление роста доходов населения фиксируется при любой методике расчета.

Это совокупный показатель по всем видам доходов граждан. Тогда как отдельные виды денежных поступлений у россиян сейчас не просто медленнее растут («охлаждаются»), а уже сокращаются. Такую негативную тенденцию можно назвать одним из социально-экономических провалов 2026 года.

Судя по обзору ВШЭ, в этом году по итогам девяти месяцев доходы россиян, полученные по каналу социальных выплат, сократились в реальном выражении (с учетом инфляции) на 1,4% к тому же периоду 2025-го.

А доходы граждан от собственности снизились в том числе в номинальном выражении – на 5% за проанализированный период. Таким образом, в реальном выражении они обвалились более чем на 10% за тот же период.

При этом заработная плата, как подсчитали эксперты ВШЭ, в январе–сентябре 2026-го увеличилась в реальном выражении примерно на 7% в годовом сопоставлении. Росстат публикует свою статистику зарплат с опозданием: динамику за январь–сентябрь он еще не обнародовал. Судя по предыдущим обзорам ВШЭ, расчеты экспертов и цифры из отчетов Росстата могут различаться, но не радикально.

Рост зарплат сейчас крайне неравномерен. Наблюдаются отраслевые и региональные дисбалансы, а они, в свою очередь, чреваты дисбалансами уже в потребительском спросе, опираться на который как на драйвер экономического роста в России все сложнее из-за его нестабильности (см. также «НГ» от 09.11.26).

При этом опросы потребителей и исследования аналитиков выявляют усугубление ситуации с расходами домохозяйств на продукты питания. По данным опроса сервиса «Чиббис» и маркетплейса «Выберу.ру» (участвовали около 3 тыс. жителей городов-миллионников), 79% респондентов в течение последнего года начали экономить на питании или внимательнее планировать покупки.

Одновременно с этим у 71% респондентов, по их признанию, расходы на продукты питания и готовую еду все равно выросли. Почти 60% оценили эту прибавку на уровне 10–20%, треть – в пределах 10%, еще около 8% опрошенных сообщили об увеличении этих трат более чем на 20%.

Такие противоречивые на первый взгляд результаты опроса имеют, однако, несколько объяснений.

Во-первых, среди респондентов, изменивших свои привычки, самым популярным вариантом стал поиск различных акций и скидок, а также выбор более доступных по цене торговых марок. Еще один способ оптимизации – отказ от деликатесов, необязательных продуктов, от частого посещения заведений общепита и т.д.

И все эти виды экономии действительно затрагивают прежде всего продукты питания как самую существенную статью расходов, если оставить за рамками оплату коммунальных услуг, транспорта и иные обязательные платежи.

Во-вторых, увеличение денежных расходов вовсе не означает, что россияне стали покупать больше разнообразных продуктов в натуральном выражении. Наоборот, в условиях повышенной инфляции они могут покупать либо столько же товаров, либо даже меньше, чем было раньше.

И это, судя по всему, все равно не помогает в полной мере компенсировать растущие цены, что приводит к вынужденному увеличению трат даже в условиях экономии: расходы на еду – при любом кризисе неотменяемая статья семейных бюджетов.

Подтверждение такой тенденции можно найти в недавних заявлениях представителей исследовательского холдинга «Ромир». «Траты на товары повседневного спроса продолжают расти… Казалось бы, это хорошо: даже на уровне частоты покупки и среднего чека есть положительная динамика, – сообщала в июне этого года менеджер по работе с клиентами «Ромира» Анастасия Горшкова. – Но если посмотреть на корзину покупателя, то можно увидеть, что ее состав меняется в натуральном выражении. Условно, если раньше человек покупал пять пакетов молока, то теперь он берет три».

Как при этом сообщила «НГ» руководитель отдела компании «Финам» Ольга Беленькая, ссылаясь на Росстат, по некоторым продуктовым позициям цены с начала года и по состоянию на 9 ноября выросли двузначными темпами: это касается говядины, кур, рыбы мороженой, яиц, сахара, гречки, некоторых овощей из «борщевого набора». Для семей, у которых на питание уходит значительная доля текущих расходов, такой рост цен, безусловно, чувствителен. Да и в целом в потребительской корзине Росстата на этот год доля расходов на питание составляет значительные 39%, сообщила также Беленькая.

Кроме того, оптимизация семейных расходов теперь все чаще начинает затрагивать качество выбираемых россиянами товаров. Как следует из данных, предоставленных изданию аналитическим центром НАФИ, последние три года растет доля россиян, жертвующих качеством продуктов питания ради более выгодной цены. Тех, кто покупает то, что дешевле, даже если оно хуже качеством, в 2024 году было 20%, в 2025-м – 25%, а в 2026 году – уже 27%.

Также в НАФИ указали на более хозяйственный подход к продуктам питания дома: «Россияне реже выбрасывают продукты, срок годности которых истек». Одновременно с этим сокращается доля тех, кто почти всегда покупает продукты спонтанно, без списка.

Но многое в интерпретации обозначенных тенденций все равно зависит от расставленных на конкретных цифрах акцентах. Так, замгендиректора НАФИ Тимур Аймалетдинов в комментарии для «НГ» обратил внимание на то, что вопреки всем перипетиям две трети россиян все равно по-прежнему в первую очередь ориентируются именно на качество продуктов.

«Таким образом, экономия пока не является главным фактором потребительского выбора», – уверен Аймалетдинов.

Отказ же от спонтанных покупок и стремление реже выбрасывать товары, которые вызывают сомнение, судя по экспертным выводам, тоже вовсе не обязательно объясняется одной только вынужденной экономией. Это также может быть следствием растущей потребительской рациональности и осознанности.

Как при этом сказал «НГ» главный экономист компании «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, «исходя из данных по третьему кварталу по ВВП и структуры спроса и товарооборота за сентябрь, россияне живут хорошо».

Автор: Анастасия Башкатова