10:27 19.11.2026

Как понять, что бумажные документы замедляют бизнес. Разбираем 5 признаков неэффективного документооборота и ситуации, когда стоит переходить на цифровой формат.

Бумажные документы могут долго оставаться привычной частью работы и не восприниматься как проблема. Но по мере роста бизнеса увеличивается количество договоров, актов, заявлений и согласований, а вместе с ними – время на печать, поиск, передачу и хранение.

Есть несколько признаков, которые показывают, что привычная схема уже начинает влиять на скорость процессов.

1. Согласование занимает слишком много времени

Если документ последовательно проходит через несколько сотрудников, бумажный маршрут быстро становится узким местом. Нужно передать оригинал ответственному, дождаться проверки, получить подпись и отправить дальше.

Особенно заметна проблема, если участники процесса находятся в разных офисах. Тогда даже простое согласование может растянуться на несколько дней.

2. Сотрудники регулярно ищут документы

В нормально организованном архиве каждый экземпляр должен находиться на своем месте. На практике бумаги могут оставаться у сотрудников, перемещаться между подразделениями или попадать не в ту папку.

Если вопрос «где документ?» звучит регулярно, компания уже тратит рабочее время не на основную деятельность, а на восстановление маршрута бумаги. Сложности поиска и отсутствие единой картины документооборота относятся к типичным проблемам ручных процессов.

3. Непонятно, на каком этапе находится документ

В бумажном процессе сложно быстро определить, кто уже согласовал договор, кому он передан и где возникла задержка.

Из-за этого сотрудникам приходится писать коллегам, звонить или проверять папки вручную. Электронный маршрут, напротив, позволяет фиксировать движение документа и видеть текущий статус.

Особенно сложно контролировать массовые процессы

Проблема усиливается, если компания ежедневно работает с десятками или сотнями клиентов. Чем больше документов проходит через сотрудников, тем выше вероятность пропустить подпись, перепутать экземпляры или обнаружить ошибку уже после завершения сделки.

В таких сценариях подписание документов онлайн позволяет убрать часть ручных операций и отслеживать процесс в цифровом виде.

4. Много времени уходит на обслуживание бумаги

Стоимость бумажного документооборота складывается не только из бумаги и картриджей для принтера. Сотрудники печатают документы, собирают подписи, сканируют экземпляры, формируют папки и перемещают их в архив.

Поэтому даже небольшая операция, повторенная сотни раз, превращается в заметную нагрузку. Если административный персонал постоянно занят механической обработкой документов, стоит оценить, какие действия можно автоматизировать.

5. Удаленная работа постоянно создает сложности

Бумага привязывает процесс к месту. Если директор, бухгалтер, сотрудник или клиент находится в другом городе, приходится ждать курьера, почту или личную встречу.

Для компаний с филиалами, удаленными специалистами и распределенной командой это особенно заметно. Необходимость физически перемещать документы замедляет процессы и создает дополнительные риски задержки или потери.

Когда стоит задуматься о переходе в цифровой формат

Один отдельный признак еще не означает, что компании нужно немедленно переводить весь документооборот в электронный вид. Но если несколько проблем возникают одновременно, имеет смысл измерить их влияние на работу.

Можно начать с одного массового процесса: посчитать срок согласования, время сотрудников, количество ошибок и затраты на бумагу. Затем перевести выбранный сценарий в цифровой формат и сравнить показатели.

Так компания сможет оценить эффект на практике и понять, какие процессы стоит автоматизировать следующими.