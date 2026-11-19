Илья Гращенков: «Без переобучения, мобильности, повышения производительности и разумно организованной трудовой миграции мы рискуем получить необычную для прежних кризисов картину»

Предупреждение главы РСПП Александра Шохина о возможных массовых сокращениях в 2027 году выглядит парадоксально. Еще недавно главной проблемой российской экономики считался дефицит работников, предприятия соревновались зарплатами, а бизнес требовал расширить привлечение мигрантов. Противоречия здесь нет. Речь идет не столько об общей безработице, сколько о структурном разрыве.

Прежде всего под ударом оказываются отрасли, зависящие от дешевого кредита и устойчивого потребительского спроса. Это жилищное строительство и девелопмент, отдельные сегменты металлургии, угольной и автомобильной промышленности, поставщики строительных материалов. Предприятия сначала сокращают смены и рабочую неделю, а затем могут перейти к увольнениям. Эффект затронет и подрядчиков с перевозчиками.

Вторая зона риска - вовсе не заводские цеха, а офисы. Банки, крупные корпорации, торговые сети, девелоперы сокращают административные издержки и дублирующие функции. Под давлением оказываются управленцы среднего звена, бухгалтеры, кадровики, специалисты по маркетингу и рутинным операциям. Автоматизация ускоряет процесс. Показательно, что в октябре, по данным hh.ru, на одну вакансию приходилось девять резюме, а в управлении - более тридцати.

Но одновременно стране не хватает совсем других людей. В сельском хозяйстве, энергетике, водоснабжении и коммунальном хозяйстве дефицит кадров сохраняется даже на фоне охлаждения экономики. Востребованы электрики, механики, сварщики, наладчики, водители, квалифицированные рабочие. В торговле и общепите остаются вакансии, которые сложно закрыть на предлагаемых условиях. В медицине дефицит особенно зависит от специальности и региона.

Тут проявляется роль трудовой миграции. Иностранных работников привлекают прежде всего в строительство, сельское хозяйство, складскую логистику, коммунальные и сервисные работы, а также на крупные промышленные проекты. Минтруд предложил на 2027 год квоту в 382,8 тысячи разрешений для работников из визовых стран. Это лишь часть трудовой миграции, но спрос на рабочие руки сохраняется.

Главная проблема заключается в том, что высвобождающийся офисный сотрудник не превращается автоматически в электромонтера, а специалист из промышленного моногорода не может без потерь переехать туда, где открыта вакансия. Не совпадают квалификация, география, уровень оплаты и социальные ожидания. Поэтому дефицит кадров и рост безработицы вполне могут существовать одновременно - иногда даже в пределах одной отрасли. Девелопер сокращает управленческий аппарат, а его подрядчику по-прежнему нужны сварщики.

Рынок труда, вероятно, будет поляризоваться. В одних профессиях зарплатная конкуренция ослабеет и работодатели получат больше возможностей выбирать. В других борьба за квалифицированных работников сохранится. При этом сокращенная неделя и падение реальных доходов могут оказаться для многих работников более ощутимыми, чем сама статистика безработицы.

Есть и долгосрочный фактор - демография. По прогнозу Минтруда, до 2032 года экономике потребуется заместить около 11,7 миллиона работников, выходящих на пенсию. Спад не отменяет этой потребности. Так что тенденция 2027 года - не просто сколько людей уволят, а сможет ли экономика перераспределить рабочую силу между секторами. Без переобучения, мобильности, повышения производительности и разумно организованной трудовой миграции мы рискуем получить необычную для прежних кризисов картину, где безработные будут искать работу, а предприятия - работников, так и не находя друг друга.

