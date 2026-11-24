17:19 24.11.2026

Тренировки желательно проводить регулярно, например раз в неделю, выделяя на каждое упражнение 15–20 минут.

В B2B-продажах недостаточно хорошо презентовать продукт и уверенно отвечать на вопросы. Сделка часто зависит от того, насколько менеджер умеет выяснять реальные потребности компании, договариваться о дальнейших действиях и защищать стоимость предложения. Эти навыки не появляются сами собой: их нужно регулярно отрабатывать. Поэтому корпоративные программы по продажам и переговорам могут стать частью системного обучения команды, но важную роль играет и внутренняя практика.

Для руководителя отдела продаж задача состоит не только в том, чтобы контролировать результаты менеджеров, но и в том, чтобы готовить их к сложным диалогам. Обычные планерки здесь мало помогут. Гораздо эффективнее короткие ролевые упражнения, в которых сотрудники разбирают ситуации, максимально приближенные к реальным переговорам с корпоративными заказчиками.

Упражнение 1. Выявляем критерии закупки

Менеджеры нередко начинают рассказывать о преимуществах продукта раньше, чем понимают, по каким параметрам клиент будет выбирать поставщика. В результате презентация получается убедительной, но не отвечает на главные вопросы заказчика.

Для тренировки разделите сотрудников на пары. Один участник играет представителя компании, который выбирает поставщика, второй — менеджера по продажам. Задача последнего — за 7–10 минут выяснить:

Какие задачи должна решить закупка?

Кто участвует в принятии решения?

По каким критериям будут сравнивать предложения?

Есть ли ограничения по бюджету и срокам?

Что может стать причиной отказа?

Роль клиента лучше заранее снабдить скрытыми вводными. Например, цена для него не главный фактор, но руководство требует сократить расходы на обслуживание. Менеджер должен обнаружить этот нюанс с помощью вопросов, а не догадок.

После упражнения руководитель оценивает, насколько глубоко сотрудник разобрался в ситуации и не перешел ли слишком рано к презентации.

Упражнение 2. Согласовываем следующий шаг

Фраза «Мы подумаем и вернемся к вам» знакома практически каждому менеджеру. Проблема в том, что после нее переговоры часто останавливаются на неопределенный срок.

Чтобы научить сотрудников управлять продолжением диалога, предложите им разыграть финал встречи с потенциальным заказчиком. Клиент выслушал презентацию, проявил интерес, но пока не готов принимать решение.

Задача менеджера — не давить и не требовать немедленного ответа, а предложить конкретный следующий шаг. Например, согласовать техническую встречу с профильным специалистом, подготовить расчет под определенные параметры или организовать обсуждение предложения с руководителем закупок.

Важное условие: договоренность должна содержать действие, ответственного и срок. Вместо расплывчатого «созвонимся на следующей неделе» лучше сказать: «Я подготовлю расчет к среде, а в четверг в 11:00 обсудим его вместе с вашим техническим директором».

После нескольких раундов участники меняются ролями и пробуют разные варианты завершения переговоров.

Упражнение 3. Отрабатываем возражения без скидок

Когда корпоративный клиент говорит, что предложение слишком дорогое, неопытный менеджер часто сразу предлагает скидку. Это самый простой, но далеко не всегда правильный выход. Снижение цены уменьшает маржинальность сделки и приучает заказчика воспринимать первоначальную стоимость как завышенную.

Для тренировки подготовьте карточки с типичными возражениями: «У конкурента дешевле», «У нас ограничен бюджет», «Не видим смысла платить за дополнительные функции».

Менеджер должен ответить на возражение, не снижая стоимость. Например, уточнить, с каким именно предложением сравнивает клиент, разобраться, одинаковы ли условия обслуживания, и показать экономический эффект от решения.

Пример переговоров. Представитель производственной компании говорит: «Ваше предложение на 15% дороже конкурента». Менеджер не спешит оправдываться, а уточняет: «Правильно понимаю, что функциональность предложений сопоставима? Учитывает ли альтернативный расчет техническую поддержку и сроки реакции на неисправности?»

Выясняется, что конкурент не включил обслуживание в стоимость. Теперь у менеджера появляется возможность сравнить не просто две цены, а полную стоимость владения решением.

Чек-лист для руководителя отдела продаж

Чтобы упражнения приносили результат, важно не ограничиваться самой ролевой игрой. После каждой тренировки руководителю стоит проверить:

Задавал ли менеджер открытые вопросы и выяснил ли критерии закупки?

Понял ли он, кто принимает решение и кто влияет на выбор?

Зафиксировал ли конкретный следующий шаг, срок и ответственного?

Смог ли отработать возражение без автоматического предложения скидки?

Аргументировал ли ценность продукта с учетом задач клиента?

Получил ли сотрудник обратную связь и конкретную рекомендацию для улучшения?

Тренировки желательно проводить регулярно, например раз в неделю, выделяя на каждое упражнение 15–20 минут. Полезно менять сценарии и усложнять условия: добавлять нескольких участников со стороны заказчика, ограниченный бюджет или жесткие сроки принятия решения.

Главный показатель эффективности таких занятий — не то, насколько красиво менеджер ведет учебный диалог, а то, меняется ли его поведение в реальных переговорах. Если сотрудники лучше выявляют потребности, увереннее обсуждают стоимость и чаще договариваются о конкретных дальнейших действиях, значит, практика работает.