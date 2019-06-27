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Кустурица снимет в России современную версию «Преступления и наказания»

12:55 27.06.2019
Кустурица снимет в России современную версию «Преступления и наказания»
Эмир Кустурица. Кадр с сайта kinopoisk.ru
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Сербский режиссер Эмир Кустурица собирается снять в Санкт-Петербурге фильм по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Замысел режиссер вынашивал уже давно а творчество Достоевского, по его словам, как нельзя лучше «рифмуется» с сербской действительностью.

Однако классического сюжета ждать не стоит. «Это будет такой современный Достоевский, - рассказал Кустурица «Российской газете». - И в отличие от канонического текста, в моем произведении не Раскольников убьет старуху-процентщицу, а наоборот - бабушка убьет инвестора».

Но сначала автор нового прочтения классика планирует написать свою книгу, роман по мотивам произведения Достоевского. Потом на его основе его он собирается создать сценарий, и лишь финальным этапом станет экранизация.

Это станет уже вторым обращением культового режиссера к литературе нашей страны. В настоящее время Эмир Кустурица занят созданием фильма по повести Чингиза Айтматова «Белое облако Чингисхана».
 

Темы: Звезды зарубежного кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
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