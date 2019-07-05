Продюсер «Волка с Уолл-стрит» предстанет перед судом за отмывание денег

15:11

Американский кинопродюсер Риза Азиз задержан в Малайзии за отмывание денег.

Ему было предъявлено обвинение, однако позднее он был отпущен под залог. Тем не менее, 5 июля, он все же предстанет перед судом, сообщает Lenta.Ru. Азиз вместе с матерью, отчимом и давним другом обвиняются в исчезновении 4,5 миллиарда долларов из государственного фонда 1MDB, который контролировался бывшим премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком.

Прокуроры предположили, что деньги использовались для поддержания роскошной жизни политика и его друга, финансиста Джоу Лоу.

Власти страны также предполагают, что деньги могли быть направлены на финансирование картин, над которыми работал Риза Азиз. Red Granite Pictures обвинили в использовании средств фонда. Компания занималась такими фильмами, как «Волк с Уолл-стрит», «Здравствуй, папа, Новый год!» и «Тупой и еще тупее 2».

