]]>
]]>
Главная Кино Новости

Продюсер «Волка с Уолл-стрит» предстанет перед судом за отмывание денег

15:11 5.07.2019
Риза Азиз арестован за отмывание денег
Фото из Твиттера
Материалы по теме:

Американский кинопродюсер Риза Азиз задержан в Малайзии за отмывание денег.

Ему было предъявлено обвинение, однако позднее он был отпущен под залог. Тем не менее, 5 июля, он все же предстанет перед судом, сообщает Lenta.Ru. Азиз вместе с матерью, отчимом и давним другом обвиняются в исчезновении 4,5 миллиарда долларов из государственного фонда 1MDB, который контролировался бывшим премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком.

Прокуроры предположили, что деньги использовались для поддержания роскошной жизни политика и его друга, финансиста Джоу Лоу.

Власти страны также предполагают, что деньги могли быть направлены на финансирование картин, над которыми работал Риза Азиз. Red Granite Pictures обвинили в использовании средств фонда. Компания занималась такими фильмами, как «Волк с Уолл-стрит», «Здравствуй, папа, Новый год!» и «Тупой и еще тупее 2».
 

Темы: Борьба с коррупцией в мире, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>

]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.