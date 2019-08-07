Валентин Гафт экстренно госпитализирован с инсультом

12:35

Валентин Гафт был госпитализирован с диагнозом инсульт.

Изначально состояние 83-летнего артиста вызывало опасение у медиков, спустя некоторое время его перевели их реанимации в отделение неврологии, сообщает РЕН ТВ.

Актриса Ольга Остроумова рассказала о состоянии своего супруга Валентина Гафта, перенесшего тяжелое заболевание около недели назад. Она подтвердила, что народный артист РСФСР сейчас находится в больнице. «Уже лучше себя чувствует, все врачи внимательные, делают все, что нужно, я рядом, сиделка рядом, а дальше — только молиться», — сообщила Остроумова.

Валентин Гафт — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. В 1984 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.

