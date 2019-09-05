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Дмитрий Певцов признал Сталина величайшим историческим деятелем

12:36 5.09.2019
Дмитрий Певцов признал Сталина величайшим историческим деятелем
Дмитрий Певцов © KM.RU, Кирилл Зыков

Отечественный артист Дмитрий Певцов заявил, что считает генералиссимуса Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России.

Высказывание Певцова появилось в связи с тем, что он сыграет роль советского лидера в спектакле Марка Захарова по мотивам сочинений писателя Владимира Сорокина. «При Сталине началось строительство сильного государства. Даже [премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчиль, который не любил Советский Союз, отдавал ему должное: «Сталин принял страну с сохой, а оставил — с ядерной бомбой»», — заявил «КП» артист.

Премьера постановки состоится в декабре. «Я, конечно, постараюсь передать свое личное отношение к Сталину, которого считаю великим человеком», — прокомментировал свою работу актер.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Театр в России, Театральные премьеры в России, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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05.09.2019, 15:57
Гость: Zahar

Певцов смелый человек:заявить такое в прогнивше-либеральной тусовке....
05.09.2019, 13:19
Гость: коллега

если бы Песцов этого не сказал, то мы бы все тута голову ломали, спорили, ругались....а теперь оно, конечно, понятно, ибо - авторитетный эксперт!
05.09.2019, 13:03
Гость: Реалло

В Истории России Сталин величайший,это несомненно,рядом с Петром Великим.
И в мировой Истории тоже,рядом с Чингис-ханом.
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