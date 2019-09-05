Дмитрий Певцов признал Сталина величайшим историческим деятелем

12:36

Отечественный артист Дмитрий Певцов заявил, что считает генералиссимуса Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России.

Высказывание Певцова появилось в связи с тем, что он сыграет роль советского лидера в спектакле Марка Захарова по мотивам сочинений писателя Владимира Сорокина. «При Сталине началось строительство сильного государства. Даже [премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчиль, который не любил Советский Союз, отдавал ему должное: «Сталин принял страну с сохой, а оставил — с ядерной бомбой»», — заявил «КП» артист.

Премьера постановки состоится в декабре. «Я, конечно, постараюсь передать свое личное отношение к Сталину, которого считаю великим человеком», — прокомментировал свою работу актер.

