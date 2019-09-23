Первый муж принес извинения тяжелобольной Заворотнюк

14:39

Узнав о тяжелом состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, ее первый супруг Олаф Шварцкопф прилюдно попросил у нее прощения.

Бывший муж актрисы прожил с ней чуть больше года и теперь ощущает свою вину за то, что их брак распался. «Наверное, я не дал того, чего она хотела, передает слова Шварцкопфа РИА Новости. – Может больше внимания с моей стороны… Я уехал в Таллин, она осталась в Москве. И постепенно отношения охладели».

Сейчас Олаф хочет попросить прощения у бывшей супруги, но не может до нее дозвониться. «Настя, прости меня за то, что я не дал того, чего хотела ты, - сетует Шварцкопф. – Как мужчина не дал. Того внимания, тех условий…»

О некоем тяжелом заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно в августе этого года, однако ее родные до сих пор не дают никаких официальных комментариев. Между тем, сообщалось о том, что ей сделали две операции. А не далее, как сегодня, НТВ опубликовал откровения пациентки той же частной клиники, где лежит Заворотнюк. Очевидица поведала, что актриса с 16 сентября «лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца».

Пациентка подтвердила, что Анастасию действительно госпитализировали 13 сентября с диагнозом «глиобластома» в последней стадии. 14 сентября актрису частично парализовало, 15 сентября ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

