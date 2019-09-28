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Умер режиссер Марк Захаров

12:59 28.09.2019

В Москве в возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный режиссер, художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров.

Фото с сайта "Ленкома"

"Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан", - приводит ТАСС слова директора  "Ленкома" Марка Варшавера.

О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

Недавно Захарова госпитализировали с двусторонним воспалением лёгких, но в начале сентября выписали из больницы.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "12 стульев", "Убить дракона".

Темы: Кино в России
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Комментарии читателей
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28.09.2019, 21:58
Гость: Титус

Умер замечательный режиссёр. А тут начали припоминать его политические поступки и обвинять. Давайте отзываться о нём, имея в виду его фильмы и постановки. Как говорилось в одном замечательнейшем фильме покойного:"Он дорог нам просто как Мюнхгаузен. Как Карл Фридрих Иероним. А уж пьет его лошадь или не пьет - это нас не волнует".
28.09.2019, 21:48
Гость: Прямо по М.М.Жванецкому:

"Товарищ не понимает!" или "Сеня,быстро объясни товарищу, почему Володька сбрил усы"
28.09.2019, 21:45
Гость: Титус

Вы знаете Васю Пупкина, я его не знаю и сравнить с Марком Захаровым не могу. Поэтому абсолютно логично, что если вы его называете, то он именно по вашей части.
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