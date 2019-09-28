Умер режиссер Марк Захаров

12:59

В Москве в возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный режиссер, художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров.

Фото с сайта "Ленкома"

"Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан", - приводит ТАСС слова директора "Ленкома" Марка Варшавера.

О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

Недавно Захарова госпитализировали с двусторонним воспалением лёгких, но в начале сентября выписали из больницы.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "12 стульев", "Убить дракона".