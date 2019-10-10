Многодетного отца лишают родительских прав из-за отсутствия телевизора

20:07

Жителя села Новотулка Самарской области Ивана Сидорова попытались лишить родительских прав.

Органы опеки сочли подозрительным тот факт, что трое сыновей Сидорова не смотрят телевизор, а читают книги и занимаются работой по дому, сообщает «ФедералПресс». Поводом давления на семью со стороны комиссии по делам несовершеннолетних стали жалобы родителей одноклассников. Доносчики пожаловались завучу на «неправильное влияние», которое мальчики оказывают на их детей.

В итоге 9 октября Сидоров был вызван на комиссию и обвинен в неисполнении родительских обязанностей. «Ваши дети не знают, кто такой Чебурашка и кот Леопольд. У вас нет телевизора, вы учите их чему-то непонятному. Ваш сын умеет вязать крючком, а значит, он нетрадиционной ориентации. Вы сами и ваши дети должны уважать и принимать традиции того места, где вы живете. Вот такие обвинения мне предъявили», — рассказал Сидоров.

Примечательно, что ранее семья жила за границей, сыновья Сидорова владеют иностранными языками. Сам он удаленно работает в зарубежной компании и воспитывает трех сыновей 11, 13 и 15 лет. Еще двое детей Сидорова проживают с матерью, которая после развода переехала в Самару.

Комиссия по делам несовершеннолетних обратилась в прокуратуру с просьбой лишить Сидорова родительских прав.

