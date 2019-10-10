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Многодетного отца лишают родительских прав из-за отсутствия телевизора

20:07 10.10.2019
Многодетного отца лишают родительских прав из-за отсутствия телевизора
Фото с сайта Pixabay.com
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Жителя села Новотулка Самарской области Ивана Сидорова попытались лишить родительских прав.

Органы опеки сочли подозрительным тот факт, что трое сыновей Сидорова не смотрят телевизор, а читают книги и занимаются работой по дому, сообщает «ФедералПресс». Поводом давления на семью со стороны комиссии по делам несовершеннолетних стали жалобы родителей одноклассников. Доносчики пожаловались завучу на «неправильное влияние», которое мальчики оказывают на их детей.

В итоге 9 октября Сидоров был вызван на комиссию и обвинен в неисполнении родительских обязанностей. «Ваши дети не знают, кто такой Чебурашка и кот Леопольд. У вас нет телевизора, вы учите их чему-то непонятному. Ваш сын умеет вязать крючком, а значит, он нетрадиционной ориентации. Вы сами и ваши дети должны уважать и принимать традиции того места, где вы живете. Вот такие обвинения мне предъявили», — рассказал Сидоров.

Примечательно, что ранее семья жила за границей, сыновья Сидорова владеют иностранными языками. Сам он удаленно работает в зарубежной компании и воспитывает трех сыновей 11, 13 и 15 лет. Еще двое детей Сидорова проживают с матерью, которая после развода переехала в Самару.

Комиссия по делам несовершеннолетних обратилась в прокуратуру с просьбой лишить Сидорова родительских прав.
 

Темы: Дети без родителей и проблема усыновления в России, Проблемы материнства и детства в России, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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10.10.2019, 23:28
Гость: Комиссары строили коммунизм

Комиссары тут не при чем. Это немцовщина с хакамандовщиной по построению демократического ( "нормального" по их мнению ) общества по принципу евроамериканского. Ты нам мозги не пудри....
10.10.2019, 23:02
Гость: да уж

раньше бы в коментариях писали бы что такого не может быть, а щяс чиновники приучили что в реале может быть самый дикий маразм
10.10.2019, 22:58
Гость: Carlos

1. Великий британский флотоводец Горацио Нельсон был очень традиционный ориентации - доказано его супругой и леди Гамильтон, его любовницей, НО ОН ВЯЗАЛ И не только крючком, но и на спицах! Т.е. эти "сотрудники" малообразованны, и одержимы гомофобией в клинической форме, опасной для окружающих.

2. В органах опеки (конкретно в этом) работают сотрудники, не имеющие необходимого объема элементарных бытовых знаний - сейчас фильмы и телепрограммы можно смотреть на ПК, планшетах, смартфонах.

Вывод: этих сотрудников следует уволить из органов опеки и трудоустоить в ЖКХ, на должность дворников, грузчиков, уборщиков. Технику и руководящие должности категорически не доверять!
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