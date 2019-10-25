Дом 2 ещё идёт? Ещё бы! Обзор на один из самых долгоживущих проектов на ТВ

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Телепроект «Дом-2» является главным долгожителем отечественного ТВ

На данный момент это реалити шоу является самым популярнейшим на канале ТНТ. Ежедневно оно радует телезрителей историями о красивой любви.

Каждую неделю одни из участников покидает проект и на его место приходит новый. Но ключевая цель этого шоу – построить любовь.

Сюда мечтают прийти многие девушки и юноши, однако не у каждого получается. Кто-то приходит на телепроект, чтобы построить настоящую любовь, а кто-то попросту мечтает о славе и сумасшедшей популярности. У каждого своя цель.

Многие предполагают, что сюжетная линия вымышленная и наигранная. Однако это большое заблуждение. Все душевные порывы участников – это не актерское мастерство. Это их настоящие эмоции. Так на своих телеэкранах зритель видит, как и чем живет нынешнее поколение, как они пытаются строить свои отношения и, пользуясь случаем выиграть главный приз – квартиру.

В течение суток транслируются целых 6 эфиров:

* Дневной. Выходит в 9 часов утра. В дневных эфирах ребята обсуждают события прошлой ночи. Помимо этого они собираются на кухне и обсуждают довольно интересную и насущную тему. Многие из участников специально провоцируют других, чтобы те дали эмоции и стало еще интереснее.

* Остров любви. Ведущие, прибегая к помощи голосования, отправляют участников на Сейшелы. Первоначально там находились исключительно семейные пары, которые своим примером показывали как нужно выстраивать отношения. Но сейчас «островитяне» и ребята с поляны могут выбрать одного участника из пары либо одиночку и отправить на Сейшелы, чтобы те разобрались со своими отношениями.

* Бородина против Бузовой. Выбирают две пары, у которых, по мнению одного из ведущих чисто проектные отношения. А второй ведущий отстаивает этих участников, чтобы они остались на проекте. В итоге ведущие должны прийти к общему консенсусу.

* Спаси свою любовь. Семейные пары демонстрируют свои отношения многочисленной аудитории телезрителей. А ведущие помогают сохранить им эти отношения. Порой разгораются самые настоящие страсти.

* Вечерний. В вечернем эфире ребята на лобном месте одновременно с ведущими разбирают интересные темы. В случае проблем ведущие стараются помочь ребятам найти выход из сложившейся ситуации, а также спрашивают мнения ребят.

* Ночной. А вот самое «жаркое» и интересное, как правило, происходит в ночных эфирах.

Каждый из этих эфиров наполнен интригующими и интересными моментами участников. Некоторые из них пренебрегают правилами телепроекта, другие вступают в серьезнейшие перипетии, которые порой заканчиваются драками. А затем ведущие определяют дальнейшую судьбу того или иного участника на телешоу. Оставшиеся конкурсанты всеми силами стараются сберечь свои преимущества.

Дом 2 свежие серии всегда можно найти на просторах интернета, если вы, конечно, являетесь фанатом данного вида творчества. Плюс просмотра в интернете состоит в том, что вам не придется подстраиваться под тот или иной эфир.