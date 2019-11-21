Робо — фильм о том, что значит быть человеком

09:23

Думаете прошла пора семейных фильмов, которые рассказывают о простых человеческих ценностях? Вовсе нет

Пример этому — новая российская картина "Робо" — история о том, что понимание и поддержка очень важны, ведь крылья нам обламывают самые близкие.

Сюжетная линия

Митя Привалов — главный герой фильма, ему всего 12 лет. Как большинство ребят его возраста, он увлечён супергероями. Углубленное изучение точных наук в специализированной школе совсем не оставляет мальчику времени на реализацию его большой мечты — рисовать комиксы. "Недовинченный Да Винчи" — так прозвали мечтателя одноклассники. Друзей у него нет, девочка, которая ему симпатична, его игнорирует.

Митиным родителям заниматься с ребёнком определённо некогда, поскольку они работают над созданием нового робота А-112, которого между собой называют Робо. Целых пять лет работы заканчиваются оглушительным провалом: чудо науки и человеческой мысли не выдерживает ни одного эксперимента, а потом вовсе сбегает из лаборатории. Несложно догадаться, что два одиночества, Митя и Робо, встречаются при удивительных обстоятельствах

Искусственный разум, робототехника развиваются семимильными шагами, только никто достоверно не может сказать, какое место в этом новом мире будет отведено человеку. Будут ли люди вообще нужны хоть для чего-нибудь? В фильме есть даже песня о том, как все рабочие места отдают роботам. Но Робо другой, он настоящий, милый, дружелюбный. А-112 — пример для всех взрослых, которые в погоне за успехом забыли о том, что кто-то ждёт их внимания и тепла.

Роботу свой голос подарил Сергей Безруков, поэтому нет ощущения, что персонаж — продукт компьютерной графики, во время просмотра робот кажется живым, понимающим, чувствующим существом. Интересно, но для тех, кому образ вездесущего актера опостылел, в фильме присутствуют альтернативные варианты дубляжа.

Теперь Митя и Робо друзья, которых ждёт увлекательное приключение. Всё происходящее на экране настолько вовлекает в себя, что зритель оказывается частью этой маленькой компании. Преодолевая трудности, уходя от погонь, мы учимся никогда не сдаваться, проявлять мужество и отвагу, поддерживать друг друга. За ними охотятся буквально все.

Здесь нет привычных для блокбастеров о роботах взрывов каждую минуту, нет безостановочных гонок, поэтому может показаться, что фильму недостаёт динамики. Зато герои, глядя друг другу в глаза, много и душевно разговаривают. Поверьте, скучно точно не будет. Кино сильно завязано на эмоциях, если вы захотите поплакать, а там будут такие моменты, то дайте волю чувствам. Здесь это можно, нет ничего страшного и стыдного.

Также здесь, кроме смекалки, героизма, смелости, дружбы довольно доступно и понятно, для рейтинга 6 +, показываются отрицательные черты героя, который жаждет войны, страдающего гордыней и тщеславием. Такие люди не анализируют, не разбираются во всей ситуации, а совершают неправильные поступки, за которые приходится расплачиваться не только им. Фильм показывает интересную точку восприятия взрослыми и ребёнком одних и тех же вещей.

Авторы поднимают важные темы, одна из которых актуальна для нынешнего подрастающего поколения — проблема коммуникации. А взрослым картина даёт почву для размышлений о том, чего же на самом деле хотят их дети. Как утверждают сами создатели киноленты — это семейный фильм о дружбе, преданности, семье и любви. Режиссёр фильма надеется, что все эти слова не будут пустыми для нового поколения.

Сильные мысли поданы в яркой, запоминающейся форме интригующего фантастического кино для всей семьи. Помимо прекрасного актерского состава в фильме звучит отличная музыка.

Материал подготовлен при поддержке онлайн-кинотеатра ivi.

