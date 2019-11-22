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Мединский допустил переносы премьер иностранных фильмов на Новый год

12:39 22.11.2019
Мединский допустил переносы премьер иностранных фильмов на Новый год
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский

Российский министр культуры Владимир Мединский признался, что его ведомство имеет полномочия «развести» на новогодние каникулы премьеры российских и иностранных однотипных фильмов.

Чиновник убежден, что новогодние праздники – традиционно время премьер лучших российских фильмов. «Я не помню ни одного прецедента, чтобы искусственно снимались иностранные релизы новых фильмов. Если они будут мешать российским фильмам, то в соответствии с полномочиями, которые есть у Минкультуры, однотипные фильмы мы имеем право раздвигать по времени. Но прецедентов я не помню», - сказал РИА Новости Мединский.

При этом глава Минкульта РФ уточнил, что он «не в курсе», будет ли делаться перенос в этом году. А значит такая возможность не исключена.
 

Темы: Кино в России, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино, Проблемы кинопроката в России, Министерство культуры РФ
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