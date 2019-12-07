Netflix - популярный видеостриминговый сервис

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Существует огромное количество видеостриминговых сервисов

Одним из наиболее популярных выступает Netflix. Он был основан в далеком 1997 году. Но, на тот момент это была компания, специализирующаяся на прокате DVD дисков. Руку к ее созданию приложил Марк Рэндольф.

С развитием интернета стало понятно, что прокат фильмов и сериалов на физических носителях вскоре перестанет пользоваться спросом. Постепенно компания Netflix переквалифицировалась в видеостриминговый сервис. Как много лет назад, так и сейчас на нем можно посмотреть различные фильмы и сериалы. Кстати говоря, многие из них созданы известными режиссерами. Официально видеостриминговый сервис Netflix начал свою работу в 2007 году.

В каких странах доступен сервис Netflix?

Первое время смотреть контент на сайте сервиса могли лишь жители США, а также ряда европейских государств. Сейчас он доступен для всех стран кроме Китая. Цензура в Поднебесной не позволяет использовать возможности этого сервиса. Как нетрудно догадаться, фильмы и сериалы на нем переведены на самые разные языки. Для использования возможностей проекта достаточно и необходимо иметь смартфон, компьютер или планшет, а также высокоскоростное подключение к сети интернет.

Как работает видеостриминговый сервис?

Функционирование сервиса базируется на продаже подписок на просмотр контента. Ее можно купить на месяц, на несколько месяцев или даже на год. Первый месяц использование Нетфликс бесплатное. Существует три вида подписок:

- Basic;

- Standard;

- Premium.

Лучшей в списке является подписка Premium. Дает возможность просматривать фильмы и сериалы в высоком качестве, а также на нескольких устройствах одновременно.

Преимущества сервиса

Netflix является одним из лучших видеостриминговых сервисов на планете. Своему успеху он обязан следующим преимуществам:

- огромная база фильмов и сериалов. Чтобы пересмотреть их все, не хватит и жизни. При этом необходимо учитывать тот момент, что каждый день появляется новый контент;

- большой опыт работы. Специалисты компании отлично знают, чего хочет аудитория;

- создание собственного контента. Специально для Нетфликс снимаются видео и сериалы. Причем задействованы в работе достаточно известные актеры и режиссеры;

- доступ к сервису практически в любой точке планеты. Исключение - Китай.

Zetflix - русскоязычный фан-сайт сервиса Netflix

В нашей стране посмотреть фильмы и сериалы Netflix на русском языке можно на https://zetflix.net/. Ресурс обладает простым интерфейсом и огромной базой контента. К каждой картине на нем можно оставить отзыв.