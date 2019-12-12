Удар по рейтингу «Ржева» нанесен с территории Украины

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Неделю назад в российских кинотеатрах стартовал показ военной драмы Игоря Копылова «Ржев». «Версия» проинформировала о том, что рейтинг киноленты на популярном в России «Кинопоиске» стал падать по причине того, что против фильма была развернута атака – ставились негативные оценки, размещались соответствующие отзывы – главным образом, с профилей-однодневок.

Появился и негатив в соцсетях, исходящий в основном от граждан Украины. Есть основания утверждать, что и к падению рейтинга фильма на «Кинопоиске» также причастны украинцы.

Фильм получил высокую оценку отечественных поклонников киноискусства. Правда, как сообщала «Версия», есть и те, кто усматривает в фильме негатив.

В соцсетях размещены комментарии, которые можно связать с украинским сегментом Интернета. Касаются они украиноговорящего солдата.

«Реалистичный фильм? Обычная пропагандистская подделка. Украинец ссыться каждого шораха и предает легко, а русские все бравые воины и победа это только их заслуга. Бред из бредов», - пишет один из пользователей.

«Опять украинец показан предателем и трусом», - возмутился другой.

Издание «Новый день» проанализировало несколько аккаунтов на «Кинопоиске», с которых ставились максимально низкие оценки фильму. Так, по графику за 12 декабря в районе 12 часов дня за пять минут было выявлено 14 «единиц».

При рассмотрении оценок за всю неделю проката выяснилось, что «единиц» на «Кинопоиске» фильму проставлено больше 45%.

Проверка профилей «минусовщиков» определила, что большинство из них являются однодневками, которые зарегистрированы с тем, чтобы специально занизить рейтинг «Ржева».

В Сети действительно развернулась настоящая кампания против «Ржева», однако по отзывам обычных пользователей и заслуженных артистов России, фильм получился динамичным и достоверным.