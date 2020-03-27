Как создают мультфильмы

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Мультфильмы – это самый популярный жанр в киноиндустрии. Вне зависимости от возраста мы всегда любим посмотреть анимационные фильмы

В действительности они помогают нам не только вспомнить детство, но и получить массу полезных знаний. Просматривая мультфильмы 2020 онлайн, мы не понимаем какое количество времени и усилий затрачивают на их создание. Над созданием одной секунды анимационного мультфильма работают сотни специалистов по несколько дней.

Этапы производства мультфильмов

Более короткие и длинные анимационные фильмы, образовательные серии мультфильмов, а также рекламные ролики-все это создается в студии. На самом деле многое зависит от статуса компании и ее продуктов, которые она выпускает. Процесс создания мультфильма выглядит следующим образом:

Раскадровка - это не что иное, как серия рисунков, которая шаг за шагом показывает последующие сцены и кадры фильма. На этом этапе уже можно составить состав отдельных кадров, продумать переходы и монтаж. Статическая раскадровка заменяется на движущуюся анимацию, которая уже позволяет отслеживать движение камеры.

Затем в произведение вступают иллюстраторы и аниматоры, которые создают уже готовые элементы фильма: персонажи, фоны, дома, деревья и многое другое. Один анимированный элемент в основном представляет собой группу из нескольких, десятков независимо анимированных объектов.

Следующий этап производства-композиция. Здесь анимированные объекты накладываются на фоны. Наконец, все идет на монтажный стол, где отдельные сцены и кадры объединяются в единое целое. Это, конечно, не конец, потому что еще нужно сделать музыку, наложить голоса и сделать цветовую коррекцию.

В современных реалиях это конечно же длительная и кропотливая работа. Также многое зависит от того, принесет ли работа прибыль.

Современная индустрия мультфильмов

В последнее время много внимания стали уделять именно производству научных и образовательных мультфильмов, например, на https://megamultik.online такие представлены в большом выборе. То есть разработчики не просто создают анимацию, но и прорабатывают сюжет, добавляют научные элементы и образовательные программы. В совокупности факторов это дает возможность ребенку развиваться и получать хорошие знания. Для большинства детей это не имеет никакого смысла, но они все же запоминают то что происходит на экране. На самом деле многие психологи считают такой метод обучения очень эффективным и полезным.