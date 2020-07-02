5 причин, чтобы посмотреть качественное кино

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Текущий год внес большие коррективы в мировоззрение современного человека

Кто бы мог подумать, что еще совсем недавно мы свободно посещали кинотеатры, наслаждались театральными постановками, прогуливались в парках. А какой-то мелкий коронавирус заставил нас укрыться в своих домах на долгое время. Хорошо, что есть интернет. С его помощью теперь можно не выходить из дома. Ведь еду доставят в любое время. Деньги можно заработать удаленно. Развлечься тоже не составляет труда.

В любое время здесь вы найдете кино, соответствующее вашему вкусу и настроению. Современная киноиндустрия способна не только развлечь, но и заставить задуматься над происходящим в современном мире. Так почему не нужно жалеть времени на просмотр кинофильмов онлайн?

5 причин смотреть кино онлайн и офлайн

Просмотр качественного кинофильма способствует расширению вашего кругозора. Благодаря артхаусу вы поменяете свой взгляд на многие вещи. Чего только стоят фильмы таких культовых режиссеров, как Ларс фон Триер или Дэвид Линч! У многих сейчас есть время погрузиться в незабываемую атмосферу их фильмов-шарад. А если что-то непонятно, всегда можно послушать известных кинокритиков, которые разложат весь сюжет по полочкам. Хотя с ними не всегда можно соглашаться Чем больше интересных кинофильмов вы посмотрите, тем больше будет тем для обсуждения с друзьями. Это позитивно отразится на ваших отношениях. Детям тоже будет чем заняться. Главное — помочь выбрать ребенку фильм или мультяшку, которые не просто развлекут, но и позитивно отразятся на развитии его творческих и других способностей. Ведь с хороших героев всегда хочется брать пример. Порой нам просто необходимо пощекотать нервы жутким триллером или попереживать за судьбу влюбленных героев в романтической комедии. Это дает необходимую разрядку нашим эмоциям, что позитивно сказывается на нашем здоровье. Есть люди, которые не любят читать книги. Возможно, что они лишают себя возможности пофантазировать над образами, включая свое воображение. Но, посмотрев хороший фильм, многие из них захотят сравнить сюжет фильма с книгой и полюбят чтение. Например, просмотр замечательного фильма «Властелин колец» заставил многих прочитать всего Толкиена, несмотря на то, что книги у него весьма объемные по количеству страниц.

Надеемся, что просмотр кинофильмов онлайн с чашечкой чая или кофе доставит вам массу удовольствия. Смотрите качественное кино!