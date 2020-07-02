5 причин, чтобы посмотреть качественное кино
Кто бы мог подумать, что еще совсем недавно мы свободно посещали кинотеатры, наслаждались театральными постановками, прогуливались в парках. А какой-то мелкий коронавирус заставил нас укрыться в своих домах на долгое время. Хорошо, что есть интернет. С его помощью теперь можно не выходить из дома. Ведь еду доставят в любое время. Деньги можно заработать удаленно. Развлечься тоже не составляет труда.
В любое время здесь вы найдете кино, соответствующее вашему вкусу и настроению. Современная киноиндустрия способна не только развлечь, но и заставить задуматься над происходящим в современном мире. Так почему не нужно жалеть времени на просмотр кинофильмов онлайн?
5 причин смотреть кино онлайн и офлайн
- Просмотр качественного кинофильма способствует расширению вашего кругозора. Благодаря артхаусу вы поменяете свой взгляд на многие вещи. Чего только стоят фильмы таких культовых режиссеров, как Ларс фон Триер или Дэвид Линч! У многих сейчас есть время погрузиться в незабываемую атмосферу их фильмов-шарад. А если что-то непонятно, всегда можно послушать известных кинокритиков, которые разложат весь сюжет по полочкам. Хотя с ними не всегда можно соглашаться
- Чем больше интересных кинофильмов вы посмотрите, тем больше будет тем для обсуждения с друзьями. Это позитивно отразится на ваших отношениях.
- Детям тоже будет чем заняться. Главное — помочь выбрать ребенку фильм или мультяшку, которые не просто развлекут, но и позитивно отразятся на развитии его творческих и других способностей. Ведь с хороших героев всегда хочется брать пример.
- Порой нам просто необходимо пощекотать нервы жутким триллером или попереживать за судьбу влюбленных героев в романтической комедии. Это дает необходимую разрядку нашим эмоциям, что позитивно сказывается на нашем здоровье.
- Есть люди, которые не любят читать книги. Возможно, что они лишают себя возможности пофантазировать над образами, включая свое воображение. Но, посмотрев хороший фильм, многие из них захотят сравнить сюжет фильма с книгой и полюбят чтение. Например, просмотр замечательного фильма «Властелин колец» заставил многих прочитать всего Толкиена, несмотря на то, что книги у него весьма объемные по количеству страниц.
Надеемся, что просмотр кинофильмов онлайн с чашечкой чая или кофе доставит вам массу удовольствия. Смотрите качественное кино!