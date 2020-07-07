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Вилле Хаапасало переквалифицировался в продавца хачапури из-за коронавируса

11:19 7.07.2020
Вилле Хаапасало переквалифицировался в продавца хачапури
Вилле Хаапасало. Фото с сайта kino-teatr.ru

Исполнитель финна в «Особенностях национальной охоты» Вилле Хаапасало в условиях коронавируса был вынужден стать торговцем выпечки.

Из-за запрета на массовые мероприятия отменились все съемки и театральные постановки с его участием, а также персональная выставка. Однако колоритного актера спасло то, что у него было свое ресторанное дело.

Опытным путем Вилле Хаапасало выяснил, что его соотечественники очень падки на грузинскую кухню. В итоге актер решил открыть в селе Пуумала свою пекарню и продавать хачапури. Несмотря на то, что одна штука стоит 12 евро (950 рублей), за выпечкой выстраиваются очереди.

Несмотря на то, что рабочий день Вилле Хаапасало сейчас длится порою по 19 часов, он не унывает и старается расширять штат. На данный момент в его пекарне трудятся 6 человек.
 

Темы: Коронавирус, Актеры и актрисы российского кино, Кино в мире, Кино в России, Персоны и деятели российского кино
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