Кинотеатры смогут принимать 30% зрителей с 26 октября в Казахстане

02:10 21.10.2020

В ближайшее время, а точнее с 26 октября текущего года, предусмотрено частичное открытие кинотеатров в Казахстане

Хотя с учетом неблагоприятной ситуации в мире открытие этих заведений будет регулироваться новыми правилами. По информации https://baigenews.kz/, заполняемость залов будет не более 30%.

Премьер-министр Мамин и созданная властями межведомственная комиссия тщательно изучили сложившуюся ситуацию и приняли меры, противодействующие распространению вируса в регионах страны. Поэтому введение довольно строгих ограничений необходимо.

Полностью закрыть кинотеатры власти посчитали нецелесообразным, но ограничили заполняемость, оставив максимальный лимит в 30%. Межведомственная комиссия сообщает, что с 24 октября текущего года торговые дома, развлекательные центры, рынки крытого типа будут работать по субботам до 17:00. А через два дня, 26 октября, откроют свои двери для посетителей и местные кинотеатры, соблюдая строгие санитарные стандарты.

Заполняемость чуть менее трети не единственное условие работы зала. Очень важно обеспечить и социальную дистанцию между зрителями, равномерно распределяя их по всей площади.

Сообщается, что эти меры позволят найти компромисс: не провоцировать распространение опасной вирусной инфекции и в то же время не лишать людей возможности отдохнуть, приятно провести время.

Кроме того, власти не обошли вниманием и деятельность детских дошкольных учреждений, ночных клубов, банкетных залов, развлекательных заведений, а также клубов, предлагающих услуги компьютерных игр и бильярда пользователям. Запрет на их деятельность сохраняется ввиду неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Плюс, в ближайшее время не стоит ожидать и возобновления пассажирских перевозок между областями страны и формирования вагонов общего типа.

Насколько эффективными окажутся предложенные властями меры, покажет время, но видно, что чиновники активно перенимают опыт зарубежных стран, введя ограничения для собственных граждан.

О введении подобных запретов было известно уже давно, эти ограничения активно обсуждались и в средствах массовой информации. Чиновники не уточняют, как долго продлятся подобные ограничения. Всё зависит от интенсивности второй волны коронавирусной инфекции. Вполне возможно, что уже в ближайшем будущем строгие запреты к посещению публичных мест будут сняты.