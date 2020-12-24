01:41 24.12.2020

Многие, попав домой после тяжелого трудового дня, хотят расслабиться, посидеть на диване и посмотреть какой-то фильм или сериал. Это отличный вариант времяпрепровождения. Главное, не ошибиться с выбором и не испортить себе вечер некачественной кинолентой.

Что посмотреть из сериалов

Если вы не видели какой-то из этих сериалов, то срочно это исправьте! Ведь они признаны шедеврами многими зрителями.

- Острые козырьки ( peaky-blinders.top ).

Главным героем сериала стал парень по имени Томм Шелби. Он вернулся в город, в котором родился, после того, как закончилась война. Со своим братом по имени Артур, Томми возглавил банду, которой дали название «острые козырьки». Они занимались разбойными нападениями и грабежами. Томм был достаточно жестким человеком, закаленным в бою. Но до его сердца смогла достучаться девушка, которую звали Грейс. Она работала в местном баре. Между молодыми людьми вспыхнули чувства. Но Томми даже не подозревал о том, что девушка была информатором главы полиции. Больше всего на свете шериф мечтал засадить всю шайку за решетку…



- Игра престолов.

Сериал снят по гениальной книге «Песнь Льда и Пламени», которую написал Джрож Мартин. Создателям удалось максимально точно передать настроение и тон произведения. Здесь есть все, что должно быть в топовом сериале. И прекрасный подбор актеров, их профессиональная игра, шикарные декорации, реальная графика, захватывающий сюжет. Все события проходят в семи королевствах. Раньше все они жили мирно, но спокойные времена подходят к концу. Каждая из королевских семей хочет занять самый главный трон. Это порождает интриги, сандалы, убийства и войны. Есть здесь, как любовь, так и предательство. Если вы не читали книгу, то сюрприз в каждой серии вам обеспечено. Оторваться от такого сериала просто невозможно.



- Шерлок.

Еще одна попытка экранизировать известное произведение Артура Конан Доиля. И, нужно сказать, очень успешная. Снято все в более современной интерпретации. Шерлок теперь живет в наше время, пользуется мобильной связью и интернетом, но все также живет в съемной квартире на Бейкерстрит с миссис Хадсон и своим верны помощником доктором Ватсоном. Шерлок расследует современные преступления не менее успешно. Все сюжеты круто закручены, скучно вам точно не будет. Создатели отошли от классического сюжета, вспоминая о нем только изредка, дополнив новыми историями.

