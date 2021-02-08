07:26 8.02.2021

Топ 3 новых российских сериалов

В 2021 году вышли и продолжают выходить в свет новые интересные фильмы. Поэтому каждый сможет выбрать лучший для себя сюжет. Если хочется посмотреть фильм без рекламы, в любом месте и в любое время, тогда лучше всего использовать для этого гаджет.

Можно пройти на сайт Kinokong.org, где имеются новинки, чтобы смотреть фильмы 2021 года здесь.

Сериал «Отпуск»

Эта премьера вышла в 2021 году. Данный многосерийный фильм будет интересен любителям комедийного жанра. Здесь нельзя не отметить игру комика Демиса Карибидиса, который доказал, что он еще отличный актер.

Сюжет фильма начинается с автомобиля. Именно в нём герой Павла Майкова – Сева, со своей женой и двумя сыновьями отправляется в отпуск в Геленджик. С ними едет и героиня Татьяны Догилевой, которая играет тёщу Севы. Понятно, что у членов семьи, имеющих такой статус, часто случаются конфликты и недопонимания. Но иногда теща с зятем бывают и на одной волне.

Сева решил доказать своей жене, что он хороший, так как она надумала разводиться с ним. А Денис Карибидис, играющий Борю, очень любит свою Мадину. Некогда она было супругой знаменитого городского бизнесмена, но тот ей изменил, теперь девушка счастлива с Борисом.

«Игра на выживание»

Этот спорный сериал предназначен для тех, кто не кривится, услышав мат из уст любимых актёров, кто хладнокровно смотрит на самое низменное проявление некоторых человеческих слабостей.

По сюжету, 16 человек отправились, чтобы стать участниками реалити-шоу. Но вскоре они выяснили, их ждёт совсем не то, что ожидалось. В местности, где разворачивается действие, нет интернета, сотовой связи. Поэтому участники псевдо проекта не могут связаться с большой землёй, чтобы получить помощь.

Тогда они решают выбраться отсюда самостоятельно. Но это сделать суждено лишь единицам. Кто дойдет до конца, станет победителем реалити-шоу «Выживший», можно будет увидеть в конце фильма.

«За первого встречного»

Сюжет этого комедийного сериала не раз использовался сценаристами и режиссерами. Девушка Саша собралась замуж. Но незадолго до этого торжественного события она увидела, что жених ей изменяет. Как поняла Александра, её избранник использовал девушку для того, чтобы завладеть богатством будущего тестя. Тогда Саша решает отомстить жениху, выйдя замуж за первого встречного.

В 2021 году зрителя ждут и другие комедийные, драматические сериалы. Желающие смогут посмотреть психологические триллеры, боевики величиной в одну или несколько серий.