В Москве появился нерукотворный памятник Сергею Юрскому

13:25 9.02.2021

На могиле актера Сергея Юрского на Троекуровском кладбище появился надгробный памятник.

Артист скончался еще 8 февраля 2019 года, но монумент появился на месте его захоронения лишь спустя два года. Дочь Сергея Юрского Дарья призналась, что все это время родные и близкие искали именно природный – нерукотворный памятник. Когда же был найден песчаник исполинского размера, художнику оставалось лишь сделать на камне надпись с именем, фамилией и годами жизни Юрского.

В установке памятника принимал участие Театр Моссовета, где актер трудился много лет.