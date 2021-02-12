Эмир Кустурица привился от коронавируса российской вакциной

Эмир Кустурица привился спутником

Режиссер из Сербии Эмир Кустурица сделал себе прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

О первом этапе прививки кинематографиста сообщил сайт Россотрудничества. Второй укол запланирован на 17 февраля. Создатель фильма «Жизнь как чудо» подчеркнул, что 80% сербов доверяют именно нашей вакцине, в то время, как западники делают ставку на «Модерну» и «Пфайзер».

Ранее «Спутником V» привился от коронавируса дружественный России голливудский режиссер Стивен Спилберг
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.02.2021, 17:31
    Гость: stalker

    Да какая разница кто какой вакциной привился. Главное, чтобы она была эффективной и безопасной. Устроили на весь мир соперничество по поводу вакцин, поносят на чем свет стоит своих конкурентов, а ведь главное в этом вопросе это жизнь и здоровье людей. А вовсе не барыши от продажи этих вакцин другим странам. Хотя, некоторые думают иначе. Им эти барыши глаза давно застили.

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