Эмир Кустурица привился от коронавируса российской вакциной
Режиссер из Сербии Эмир Кустурица сделал себе прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».
О первом этапе прививки кинематографиста сообщил сайт Россотрудничества. Второй укол запланирован на 17 февраля. Создатель фильма «Жизнь как чудо» подчеркнул, что 80% сербов доверяют именно нашей вакцине, в то время, как западники делают ставку на «Модерну» и «Пфайзер».
Ранее «Спутником V» привился от коронавируса дружественный России голливудский режиссер Стивен Спилберг
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да какая разница кто какой вакциной привился. Главное, чтобы она была эффективной и безопасной. Устроили на весь мир соперничество по поводу вакцин, поносят на чем свет стоит своих конкурентов, а ведь главное в этом вопросе это жизнь и здоровье людей. А вовсе не барыши от продажи этих вакцин другим странам. Хотя, некоторые думают иначе. Им эти барыши глаза давно застили.