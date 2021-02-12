Эмир Кустурица привился от коронавируса российской вакциной

Да какая разница кто какой вакциной привился. Главное, чтобы она была эффективной и безопасной. Устроили на весь мир соперничество по поводу вакцин, поносят на чем свет стоит своих конкурентов, а ведь главное в этом вопросе это жизнь и здоровье людей. А вовсе не барыши от продажи этих вакцин другим странам. Хотя, некоторые думают иначе. Им эти барыши глаза давно застили.