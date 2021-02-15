«ЛЮБЭ» исполнили песню для возглавивших российский прокат «Родных»

Группа «ЛЮБЭ» записала песню «А река течет» специально для народной комедии «Рож

Группа «ЛЮБЭ» записала песню «А река течет» специально для народной комедии «Родные».

Примечательно, что фильм возглавил российский прокат в минувшие выходные, сообщает РИА Новости. По приблизительным данным, фильм собрал за уикэнд порядка 201 миллиона рублей. По сюжету, беспокойный глава семьи (Сергей Бурунов), узнав, что неизлечимо болен, спешно собирает всех домочадцев, чтобы отвести их на Грушинский фестиваль, где давно мечтал спеть.

Из музыкантов в фильме приняли также участие Андрей Григорьев-Аполлонов («Иванушки International») и певица Монеточка.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.02.2021, 17:22
    Гость: Иван Иваныч

    Люблю их песни. А " иду по полю с конем" станет классикой народных хоров. Одно не пойму. Такие все русские, хрестоматийно Русские, но.....Лепс на Донбассе был, Газманов был, Чичерина не вылазит. А они нет. И это при том, что их басист был волонтёром, помогал Донбассу, и убит в Подмосковье проукраинскими нацистами.

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