«ЛЮБЭ» исполнили песню для возглавивших российский прокат «Родных»

16:07 15.02.2021

Группа «ЛЮБЭ» записала песню «А река течет» специально для народной комедии «Родные».

Примечательно, что фильм возглавил российский прокат в минувшие выходные, сообщает РИА Новости. По приблизительным данным, фильм собрал за уикэнд порядка 201 миллиона рублей. По сюжету, беспокойный глава семьи (Сергей Бурунов), узнав, что неизлечимо болен, спешно собирает всех домочадцев, чтобы отвести их на Грушинский фестиваль, где давно мечтал спеть.

Из музыкантов в фильме приняли также участие Андрей Григорьев-Аполлонов («Иванушки International») и певица Монеточка.