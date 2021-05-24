Почему турецкие сериалы становятся такими популярными?

15:45 24.05.2021

Существует огромное количество людей, которые увлекаются просмотром сериалов.

Действительно, сериалы и кино – это прекрасная разгрузка для мозга. В этой статье мы поднимем вопрос о популярности турецких сериалов.

Немного статистики

Турция, между прочим, занимает лидирующие позиции по количеству проданных сериалов в других странах. А конкретно, она занимает второе место после США. Нужно отметить, что турецкие сериалы популярны в ста пятидесяти странах мира и приносят кинокомпаниях более 100 миллионов долларов. Сейчас особенно популярны: турецкий сериал «Игра судьбы» 2021 года и еще один не менее интересный многосерийное кино: «Рецепт любви» турецкий сериал, выпушенный в этом году. Эти два сериала объединяет общая любовная тематика, а также невероятно сочный актерский состав.

Прогресс

Даже тридцать лет назад в странах СНГ турецкие сериалы пользовались колоссальным спросом. Сегодня же существуют целые каналы, которые крутят их целыми сутками. В интернете также можно найти большое платформ, специализирующихся исключительно на турецком кинематографе, а конкретно – на турецких сериалах.

Почему турецкая кинопродукция пользуется популярностью?

Существуют объективные причины, почему же турецкие сериалы пользуются такой популярностью среди разных слоев населения:

1. Прекрасный антураж. Режиссеры уделяют внимание декорациям и видам, поэтому-то бюджет этих сериалов числится в сумме, равной нескольким миллионов долларов. Обычно действия происходят в дворцах в горах или в других интересных местах. Зрителям нравится смотреть турецкие сериалы, потому что в них царит атмосфера богатства, а это, в свою очередь, помогает забыться и потеряться в мире султанов и дворцов.

2. Отсутствие сцен насилия. Можно сказать, что турецкие сериалы могут смотреть не только взрослые, но даже подростки, ведь в них нет жестких и откровенных моментов;

3. Многосерийный формат. Действительно, огромное количество турецких сериалов имеют большое количество серий. Это интересно, ведь зрители как будто бы проживают вместе с персонажами жизнь, они увлекаются этим порой больше, чем своей. Нельзя сказать, что это хороший показатель, но именно он влияет на популярность кино турецкого производства.

4. Яркие актеры. Внешность актеров и актрис яркая, необычная, непривычная для европейцев. Однако, она соответствует канонам восточной красоты и европейской. А это, в свою очередь, очень привлекает иностранных зрителей.