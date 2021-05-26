"Иди и смотри" - кино, посмотреть которое обязан каждый

21:47 26.05.2021

Война – это всегда очень страшно, ведь именно она становится причиной гибели не одной тысячи людей.

К сожалению, наша страна участвовала во множестве военном конфликте. Считается, что самой масштабной войной в мире была Вторая Мировая Война, а за всю историю Российской государственности –ВОВ (Великая Отечественная Война). Существует огромное количество фильмов про ВОВ, в которых отчетливо видны все ужасы войны.

Когда началась Великая Отечественная Война

Великая Отечественная Война – это война между СССР и Гитлеровской Германией, которая началась 22 июня 1941 года и закончилось 9 мая 1945 года. Основным планом захвата СССР является план «Барбаросса», базирующийся на принципе блиц-крига (быстрого ведения войны) и ликвидации советской государственности. Также, в планы Гитлера входила германизации значительной части территорий СССР. Для граждан Советского союза эта война носила освободительный характер за сохранение Отечества.

Почему важно смотреть фильмы про войну?

Это, на самом деле, несложный вопрос. Военные фильмы стоит смотреть для того, чтобы воспитывать в себе патриотические чувства. Именно они способны затронуть те глубины человеческой души, до которых, порой, невозможно достучаться иным способом. Режиссеры зачастую не вкладывают морально-воспитательной функции в такого рода кино, ведь это личностная и историческая оценка на происходящие в мире события. Практически всех коснулись ужасы войны. Действительно, наши деды и прадеды воевали за наше светлое будущее, поэтому таким образом мы можем почтить память героев.

«Иди и смотри»

«Иди и смотри» - это кинокартина режиссера Элема Климова, выпущенная в 1985 году. Сюжет строится на истории жизни мальчика, пережившего кошмары нацисткой карательной операции. В основе данного фильма лежит история о сожжение белорусской деревни Хатынь. Хатынь – это апогей нацизма, это апогей бесчеловечности… Нацисты безжалостно казнили сто сорок девять ни в чем неповинных людей, якобы за возможную помощь партизанам.

«Мы обязаны истребить население — это входит в нашу миссию охраны германского населения. Я имею право уничтожить миллионы людей низшей расы, которые размножаются, как черви.» - цитата Гитлера, которая может стать неким предисловием к книге о геноциде не одного десятка наций, находившихся на территории Советского союза.

Фильм «Иди и смотри» можно отнести к категории шокового кино, ведь там снимались реальные люди, пережившие издевательства со стороны нацистов. В конце кинокартины показана документальная съемка, сделанная военными корреспондентами. Не рекомендуется смотреть людям с неокрепшей психикой, так как на этих кадрах запечатлены сцены из концлагерей, горы трупов. Хочется отметить тот факт, что зарубежом при кинопоказе "Иди и смотри" дежурили экипажи скорой помощи, так как это кино было максимально шокирующим для многих иностранных зрителей.

Актеры, снимающиеся в массовых сценах – это дети войны, бывшие заключенные концлагерей, именно они сумели максимально сильно передать зрителям весь спектр чувств и эмоций, которые испытывают лишь те, кто самолично побывал на поле битвы и видел все зверства нацистского режима.

Фильмы о 1941-1945 годах – сокровенная вещь, которая надолго впечатывается в сознание зрителей. Можно сказать, что у русских особое восприятие такого кинематографа, ведь мы понимаем сколько усилий, сколько пота и крови было пролито нашими предками для того, чтобы сейчас мы жили под чистым небом над головой.

