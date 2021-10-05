Первый в мире «киноэкипаж» улетел в космос на съемки фильма «Вызов»

Юлия Пересильд и Клим Шипенко улетели в космос на съемки фильма «Вызов»

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров 5 октября отправились в космос с Байконура на съемки фильма «Вызов», в котором актриса сыграет женщину-врача.

На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Затем режиссер и актриса отправятся на Землю, а Антон Шкаплеров останется на станции еще на полгода. 

Проводить их в полет приехали родные и близкие, в том числе дочери Юлии Аня и Маша, их отец, режиссер Алексей Учитель, жена Клима Шипенко Софья Карпунина с дочерью и сыном.

Как сообщает пресс-служба Первого канала, полет пилотируемого корабля «Астреи» (позывной экипажа) проходил по так называемой сверхбыстрой схеме сближения, которая позволила ему достичь МКС примерно за 3 часа 17 минут после старта.

Корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем состыковался в итоге с МКС не в штатном режиме. Ранее он перешел на ручное управление из-за сложностей при стыковке, сообщает ТАСС. Во время причаливания корабля к МКС произошел отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения «Курс». В результате Антону Шкаплерову пришлось перейти на ручное управление и пристыковать корабль. Открытие люков и переход экипажа на борт намечены на 17:05 московского времени. На МКС экипаж встретят Олег Новицкий, Петр Дубров, Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу, Меган Макартур, Тома Песке и Акихико Хошиде. 

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.10.2021, 22:19
    Гость: тд

    Оттож.. Бабло то налогоплательщики своё уже отдали (под страхом наказания!) ночным сторожам Невидимой руки ,и чё шуметь .. только на штраф попадать за превышение уровня тишины на толковище поля рыночных чудес.

  3. 05.10.2021, 22:14
    Гость: Гость

    Российская элитка жизнью рисковать не будет. Не американские миллиардеры. У тех интерес к жизни, а у наших только набивание пуза во всех смыслах.

  4. 05.10.2021, 22:12
    Гость: тд

    А,чо...из карманов налогоплательщиков можно и на кинишку потратить космические деньги ...по безграничным рыночным ценам чтобы не было дефицита покупать актеров , режиссеров и пр.да на премии начальству гениальному с размахом хватит на девять их жизней до седьмого колена и с дворцами яхтами и рыбками..

  5. 05.10.2021, 22:05
    Гость: Гость

    У американцев вертолет на Марсе летает, а у нас кино снимают за деньги налогоплательщиков. Скоро в космос будут посылать группы для танцев с бубнами. Никто ведь больше до такого маразма, кроме Рагозина, додуматься не может.

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