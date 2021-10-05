Первый в мире «киноэкипаж» улетел в космос на съемки фильма «Вызов»

16:10 5.10.2021

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров 5 октября отправились в космос с Байконура на съемки фильма «Вызов», в котором актриса сыграет женщину-врача.

На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Затем режиссер и актриса отправятся на Землю, а Антон Шкаплеров останется на станции еще на полгода.

Проводить их в полет приехали родные и близкие, в том числе дочери Юлии Аня и Маша, их отец, режиссер Алексей Учитель, жена Клима Шипенко Софья Карпунина с дочерью и сыном.

Как сообщает пресс-служба Первого канала, полет пилотируемого корабля «Астреи» (позывной экипажа) проходил по так называемой сверхбыстрой схеме сближения, которая позволила ему достичь МКС примерно за 3 часа 17 минут после старта.

Корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем состыковался в итоге с МКС не в штатном режиме. Ранее он перешел на ручное управление из-за сложностей при стыковке, сообщает ТАСС. Во время причаливания корабля к МКС произошел отказ двух комплектов оборудования автоматической системы сближения «Курс». В результате Антону Шкаплерову пришлось перейти на ручное управление и пристыковать корабль. Открытие люков и переход экипажа на борт намечены на 17:05 московского времени. На МКС экипаж встретят Олег Новицкий, Петр Дубров, Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу, Меган Макартур, Тома Песке и Акихико Хошиде.