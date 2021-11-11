Интересное кино про супергероев

22:52 11.11.2021

Подборка из самых крутых фильмов про супергероев.

Супергеройские фильмы, список которых огромен, давно покорили сердца зрителей. Каждому хочется иногда поверить в существование фантастических миров, сверхсильных героев и привлекательных инопланетян, пусть даже эта магия длится лишь пару часов. Именно поэтому персонажей, обладающих суперспособностями, со временем становится только больше! Например, недавно на Okko состоялась премьера фильма о Шан-Чи — первом азиате среди героев киновселенной Marvel.

«Шан-Чи и легенда десяти колец» смотреть онлайн (16+) можно в кинотеатре Okko.

О нем и о других крутых картинах о супергероях – в нашей подборке.

1. Шан-Чи и легенда десяти колец (2021)

Режиссером этой 25-й картины кинематографической вселенной Marvel стал Дестин Дэниел Креттон, а главную роль в ней сыграл Симу Лю – первый супергерой азиатского происхождения в Marvel Studios. Фильм рассказывает историю молодого мастера боевых искусств Шан-Чи, который пытается забыть свое прошлое ради безопасного будущего, однако это оказывается не так-то просто. Его отец, Сюй Венву, нашедший больше тысячи лет назад десять особенных колец, обрел с их помощью бессмертие и огромную силу. Десятилетиями он завоевывал чужие земли и свергал правителей, однако все изменилось после встречи с Инь Ли – прекрасной стражницы деревни Та Ло. Любовь изменила Сюй Венву и позволила остепениться, но спустя несколько лет смерть Инь Ли заставила Венву вспомнить о былой силе. «Десять колец» были упомянуты еще в первом фильме Marvel «Железный человек», однако пристальное внимание им уделено было лишь сейчас.

2. Черная Вдова (2021)

История фильма о Черной Вдове началась еще в далеком 2004 году, когда компания Lionsgate приобрела права на экранизацию комиксов. После долгих переговоров и многочисленных изменений в составе команды, Скарлетт Йоханнсон будучи фанаткой картины Кейт Шотртланд «Эрудиция» (2012), обратилась именно к ней с вопросом о возможном сотрудничестве. Действие «Черной Вдовы» происходит после третьего фильма о Капитане Америка. По сюжету, после ссоры с Мстителями и нарушения Заковианского договора‎ Наташа Романофф вынуждена прятаться, однако быстро становится ясно, что она интересна не только правительству, но и бывшим коллегам-шпионам, с которыми провела детство и юность. Оказалось, что у Наташи была сестра Елена, которую сыграла очаровательная Флоренс Пью, мать Мелина и отец Алексей, больше известный как Красный Страж.

3. Новые мутанты (2020)

«Новые мутанты» – это последний фильм 20th Century Studios, выпущенный со Стэном Ли в качестве исполнительного продюсера, и единственная картина о Людях Икс, в которой бы не было ни одного персонажа из серии. По сюжету пять злых подростков-мутантов якобы учатся управлять своей силой в секретной клинике, однако вскоре узнают, что они попали сюда вовсе не для того, чтобы овладеть самоконтролем. Единственная выжившая после катастрофы в индейской резервации – юная Дани – попала в лечебницу последней. Именно она стала началом череды событий, которые привели к необратимому исходу. Картину снял режиссер кинохита «Виноваты звезды» Джош Бун, а главные роли сыграли известные молодые актеры кино: звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой («Ведьма», «Королевский гамбит»), Чарли Хитон и Блю Хант.

4. Человек паук: возвращение домой

Знаменитая франшиза про школьника, который внезапно обрел суперспособности после укуса паука, началась заново! История Питера Паркера больше не является самостоятельной, а аккуратно вписана во вселенную комиксов, где обитают Капитан Америка, Черная Вдова и, конечно, Железный Человек, который и стал наставником для юного Паркера (Том Холланд). Благодаря Тони Старку, Питер обзаводится новым костюмом с интересными функциями хладнокровного убийцы и супершпиона, однако не может использовать всю мощь подарка, так как прежде всего должен доказать своему наставнику, что он достоин быть частью Мстителей. Тем временем в городе начинают происходить странные вещи, связанные с появлением нового злодея – подходящая возможность для Паркера показать, на что он способен.

5. Хроника (2012)

«Хроника» – дебют Джоша Транка, который в 2015 году стал режиссером «Фантастической четверки». «Хроника» рассказывает о нескольких подростках, которые внезапно обретают паранормальные способности после прогулки по пещерам. Фильм отличается от многих супергеройских картин хотя бы тем, что снят в стиле найденной пленки и больше похож на драматическую ленту с элементами боевика и хоррора. Главную роль несчастного подростка, столкнувшегося с фантастикой, сыграл Дэйн ДеХаан («Настоящая кровь», «Убей своих любимых», «Лекарство от здоровья»). Однажды он отправился на школьную вечеринку, после которой вместе со своим братом и его другом нашел подозрительного вида пещеру. Эта прогулка навсегда изменила их жизнь, ведь теперь они не просто никому неизвестные парни, а настоящие супергерои, которые обладают телекинезом, невероятной силой и могут летать.