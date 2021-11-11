Скончалась заслуженная артистка РФ Валентина Малявина

01:31 11.11.2021

Актриса Валентина Малявина умерла на 81-м году жизни.

Трагедия произошла еще 30 октября, однако родственники предпочли не афишировать это скорбное событие. Причина смерти тоже не уточняется. Как известно, а 2001 году Валентина Малявина ударилась головой при падении и в результате травмы потеряла зрение. Последние годы жизни звезда отечественного кинематографа провела в пансионате для престарелых. Похороны прошли на Троекуровском кладбище.

Валентина Малявина родилась в Москве 18 июня 1941 года. В 1962 году окончила театральное училище имени Щукина. На счету Малявиной более 40 ролей в различных фильмах. Актриса снималась в таких картинах, как «Иваново детство», «Король-олень», «Осенние соблазны», «Дневные поезда», «Подсолнух» и других. В 1993 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации. Последней ее работой в кино стала «Редакция» (2000).