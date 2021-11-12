Кирилл Серебренников вернул государству 128 миллионов

Кирилл Серебренников вернул государству 128 миллионов

Кирилл Серебренников осуществил возврат 128 миллионов, к погашению которых его приговорил суд по делу «Седьмой студии».

После того, как это произошло, Мещанский суд Москвы снял обеспечительный арест с имущества кинематографиста. Кроме того, что Кирилл Серебренников оплатил штраф в размере 800 тысяч рублей.

Напомним, что летом прошлого года кинематографиста приговорили к трем годам условного срока. Прочие фигуранты дела также получили условные сроки: Юрий Итин — три года, Алексей Малобродский — два года. Имущество обвиняемых осталось под арестом.

Ранее Кирилл Серебренников заявил о невозможности выплатить 129 миллионов рублей компенсации по делу о мошенничестве в «Седьмой студии». По словам художественного руководителя «Гоголь-центра», у него нет таких средств. 

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