Составлен список худших фильмов уходящего года

15:50 10.12.2021

Портал Entertainment Weekly определил худшие фильмы 2021 года.

Антирейтинг возглавила картина певицы Сии «Мьюзик». В перечне также оказались ленты «Гнев человеческий», «Воспоминания», «Дорогой Эван Хансен», «По наклонной» и «Поступь хаоса». В двух последних фильмах появился актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука.

После выхода первого трейлера фильма «Мьюзик» в ноябре 2020 года Сиа подверглась критике в социальных сетях за то, что Мэдди Зиглер, а не актриса с аутизмом играла главную героиню в фильме. Фильм получил три антипремии «Золотая малина - 2021». Исполнительница главной роли Кейт Хадсон названа худшей актрисой, Мэдди Зиглер - худшей актрисой второго плана, Сия - худшим режиссером