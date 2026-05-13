Умер знаменитый телеведущий и журналист Владимир Молчанов

На 76-м году жизни скончался телеведущий и журналист Владимир Молчанов. О его смерти сообщает агентство ТАСС со ссылкой на журналиста и писателя Юрия Роста.

Владимир Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве в семье композитора Кирилла Молчанова и актрисы Марины Пастуховой-Дмитриевой. В 1973 году он окончил филологический факультет МГУ, где изучал нидерландский язык и литературу.

Свою карьеру Молчанов начинал в Агентстве печати «Новости», работал редактором, переводчиком и корреспондентом в Нидерландах. Широкую известность ему принесла программа «До и после полуночи», которая стала одной из самых заметных телевизионных передач конца 1980-х. Позже он также вел программы «Время», «90 минут» и «120 минут».

В 2000-х Молчанов сотрудничал с разными телеканалами, где выходили его проекты «Частная жизнь», «Полуночники», «По душам с Владимиром Молчановым» и «До и после…». Кроме того, он работал на латвийском телевидении.

За свою карьеру журналист получил ряд профессиональных наград, включая премию ТЭФИ в номинации «Интервьюер», «Золотое перо России» и премию «Радиомания». В 2011 году Владимир Молчанов был награжден орденом Почета.