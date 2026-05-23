«Минотавр» Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля

Новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил Гран-при Каннского кинофестиваля, сообщает РБК.

Сюжет картины основан на картине Клода Шаброля «Неверная жена» (1968). Он повествует о бизнесмене, который в 2022 году сталкивается с необходимостью предоставить в военкомат данные о сотрудниках своей компании для мобилизации и одновременно узнает об измене жены.

Сценарий Звягинцев написал вместе с Семеном Ляшенко. Съемки проходили в Латвии. В фильме снялись Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева, Антон Литвинов, Борис Кудрин, Юрий Завальнюк и Варвара Шмыкова.

Андрей Звягинцев в благодарственной речи обратился к Владимиру Путину в связи с военным конфликтом на Украине.

«Золотую пальмовую ветвь», главную награду Канн, получила картина «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу.