Умер Джеймс Берроуз — легенда «Друзей» и «Чирс»

Американский режиссер и продюсер Джеймс Берроуз, которого называют одним из самых влиятельных создателей телевизионных комедий в истории, скончался в возрасте 85 лет. О его смерти сообщила семья. По их словам, он ушел из жизни мирно, в окружении близких.

За более чем пять десятилетий карьеры Берроуз снял свыше тысячи эпизодов популярных сериалов и получил 11 премий «Эмми». Его имя связано с такими культовыми проектами, как «Чирс», «Такси», «Фрейзер», «Уилл и Грейс», «Теория большого взрыва» и, конечно, «Друзья».

Особое место в его фильмографии занимает именно сериал «Друзья». Берроуз поставил 15 эпизодов ситкома, включая первые серии, которые во многом сформировали стиль и атмосферу будущего мирового хита. Многие участники проекта не раз называли его наставником и человеком, сыгравшим важную роль в их карьере.

После известия о смерти режиссера актеры «Друзей» опубликовали трогательные слова памяти. Дженнифер Энистон назвала Берроуза своей «отцовской фигурой» и поблагодарила за поддержку и мудрость. Кортни Кокс вспомнила его как талантливого наставника и человека, который всегда умел создавать на съемочной площадке теплую атмосферу. Мэтт Лебланк подчеркнул, что телевидение потеряло настоящую легенду, а Дэвид Швиммер отметил его доброту, чувство юмора и умение вдохновлять окружающих. К словам коллег присоединилась и Лиза Кудроу, поделившаяся личными воспоминаниями о многолетней дружбе с режиссером.

Соболезнования также выразили актеры и создатели других знаменитых проектов Берроуза. Звезды «Уилл и Грейс», «Чирс» и многих других сериалов называли его человеком, который изменил телевизионную индустрию и помог раскрыться целому поколению артистов.

Джеймс Берроуз родился в 1940 году и начал работать на телевидении в середине 1970-х. Его вклад в развитие американских ситкомов трудно переоценить: именно он стоял за созданием десятков проектов, ставших частью мировой поп-культуры. Последней работой режиссера стал сериал Mid-Century Modern, над которым он трудился в 2025 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.06.2026, 14:27
    Гость: Не видел ни одного из этих сериалов

    и не имею желания их видеть.
    Но то, о ком плачут вроде бы российские журналисты, говорит о многом. Помнится, по английской королеве они плакали довольно долго и искренне.

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