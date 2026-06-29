Фильм о Майкле Джексоне стал самым кассовым байопиком в истории кино

08:05 29.06.2026

Биографический фильм «Майкл», посвященный жизни и творчеству Майкла Джексона, установил сразу несколько рекордов мирового кинопроката. Картина собрала 977 миллионов долларов и стала самым кассовым байопиком в истории, опередив «Оппенгеймера» Кристофера Нолана, чьи мировые сборы составили 975 миллионов долларов.

Лента также возглавила рейтинг самых успешных музыкальных биографических фильмов, превзойдя многолетнего лидера — «Богемскую рапсодию» о группе Queen, заработавшую 911 миллионов долларов.

Премьера «Майкла» состоялась в апреле. Несмотря на насыщенный летний график крупных кинорелизов, фильм уверенно удерживал высокие позиции в мировом прокате. В Северной Америке картина собрала 370,2 миллиона долларов, еще 607,2 миллиона принесли международные рынки. Стартовые сборы также оказались рекордными для музыкальных байопиков: за первый уикенд фильм заработал 97 миллионов долларов в США и Канаде и 217 миллионов по всему миру.

Режиссером проекта выступил Антуан Фукуа, известный по фильмам «Тренировочный день», «Великий уравнитель» и «Освобождение». Главную роль исполнил Джаафар Джексон — племянник Майкла Джексона, для которого эта работа стала дебютом в полнометражном кино. Продюсером картины стал Грэм Кинг, ранее получивший премию «Оскар» за фильм «Отступники».

Сюжет охватывает ключевые этапы жизни легендарного музыканта — от первых выступлений в составе семейной группы Jackson 5 до превращения в мировую поп-икону, обладателя 13 премий «Грэмми» и одного из самых продаваемых артистов в истории музыки. Особое внимание в фильме уделено созданию культовых альбомов Thriller, Bad и Dangerous, а также масштабным концертным шоу, изменившим индустрию живых выступлений.

Для студии Lionsgate «Майкл» стал самым успешным фильмом за всю историю компании, превзойдя предыдущего рекордсмена — «Голодные игры: И вспыхнет пламя», собравшего 865 миллионов долларов. Международным прокатом занималась Universal Pictures.

По информации отраслевых СМИ, впечатляющие кассовые результаты уже подтолкнули студию к обсуждению новых проектов, связанных с творческим наследием Майкла Джексона. Пока речь идет о ранней стадии разработки, однако успех фильма значительно повысил интерес к дальнейшему развитию франшизы.