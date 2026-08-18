Спектакль «Чемодан» представят в театре Надежды Бабкиной «Русская песня»

Спектакль «Чемодан» представят в театре Надежды Бабкиной «Русская песня»

Премьера спектакля «Чемодан» на сцене театра «Русская песня» состоится 27 августа 2026 года.

Авторы успешной комедийной пьесы «Ни дать! Ни зять!» фантазируют на эту тему в своём новом проекте – спектакле «Чемодан», премьера которого состоится 27 августа 2026 года на сцене театра Надежды Бабкиной «Русская песня». «Чемодан» - это волшебная история про людей, которые могли никогда не встретиться, но волей случая оказались в одно и то же время в одном и том же месте.

Мечтательница Алиса, будто выпавшая из кэрроловского Зазеркалья, покупает на аукционе потерянного багажа чужой закрытый чемодан, чтобы реализовать свою художественную идею. Однако оказывается, что у необычного лота есть хозяин – Герман, дотошный интроверт, для которого содержимое чемодана - это его маленький мир, и лишиться его - значит потерять часть себя.

Знакомство, начавшееся с забавного конфликта, меняет жизнь обоих героев и заставляет совершать поступки, на которые они, возможно, никогда бы так и не решились, если бы не спор из-за одного обычного жёлтого чемодана.

Да, сюжет пьесы не совсем реален, но именно эта фантазийность и задаёт особую, ни на что не похожую атмосферу происходящего. Жанр невозможно определить однозначно, потому что в этой истории тонко переплетаются ирония, мелодраматизм, психологизм и трогательная драма.

«Чемодан» - уникальная история о том, что порой у совершенно разных людей с разными судьбами оказывается гораздо больше общего, чем можно предположить на первый взгляд. Это история про встречу двух душ, которые перестают быть одинокими.

В спектакле задействованы актёры ведущих московских театров, которые известны по работам в популярных фильмах и сериалах. Приглашаем вас разделить вместе невероятные эмоции от игры талантливых актеров и заглянуть внутрь волшебного «Чемодана».

В ролях:
Герман - Алексей Кирсанов (актёр МХТ им.Чехова; «Чикатило», «Перевал Дятлова», «За час до рассвета», «Волшебный участок», «Атом», «Хроники русской революции» и пр);
Алиса - Ангелина Загребина (актриса театра и кино; «Фантом», «Химера», «Последний аксель», «Почему ты?»);
Бо́рис - Алексей Рахманов (актёр театра им.Пушкина; «Вратарь Галактики», «Подмосковная кадриль»);
Рассказчик - Александр Носик (актёр театра и кино; «Цветы от победителей», «Спецназ», «Возвращение Мухтара», «В круге первом», «Торгсин», «Горячая точка»).
Режиссер - Даниил Романов («Кроткая», «Б.Р.», «Маяковский. Встреча»).
Авторы пьесы - Денис Тарасов и Елена Гордеева (сценаристы проектов «Нежность», «Мама будет против» и «Циники»).
 

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