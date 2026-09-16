Премьера спектакля «Кое-что о любви» с Юлией Александровой пройдет в Москве

20:20 16.09.2026

На сцене театрально-концертного зала «Дворец на Яузе» пройдет премьера спектакля «Кое-что о любви», поставленного известным российским режиссером и сценаристом Александром Назаровым («Не родись красивой», «Адаптация» и др.) 17 октября и 14 ноября 2026 года

В основе сюжета легендарная пьеса британского драматурга Ноэла Коуарда «Частные жизни» (Private Lives), написанная в 1930 году в Эдинбурге. Изысканная романтическая комедия нравов в трёх актах впервые увидела свет на сцене лондонского театра «Феникс» и стала классикой комедийного жанра.

Сюжет пьесы посвящен непредсказуемой природе любви и сложности человеческих взаимоотношений. Главные герои - Элиот и Аманда расстались пять лет назад и теперь счастливы в новых браках. Но случайная встреча бывших возлюбленных разрушает все их планы и заставляет заново пережить былые страсти. Искрометная и трогательная комедия о том, что настоящее чувство никогда не уходит бесследно.

Главные роли в спектакле исполнят яркие звёзды театра и кино — Михаил Трухин и Юлия Александрова.

Михаил Трухин — разноплановый артист современной российской сцены, свободно работающий как в жанре высокой драмы, так и в острых комедийных формах. Всенародную любовь и известность ему принесли роли в культовых сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ивановы-Ивановы», «Измены», «Позвоните Мышкину» и многих других. Лауреат престижной театральной премии «Чайка».

Юлия Александрова на сегодняшний день является одной из самых ярких и узнаваемых комедийных звезд российского кинематографа. Феноменальный успех и любовь зрителей ей принесли главные роли в народных кинохитах «Горько!», «Самый лучший день», «Ёлки», «Звоните ДиКаприо!», а также в громком сериале-феномене «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В спектакле также заняты: Ольга Медынич (звезда сериалов «Вампиры средней полосы», «Светофор», «Идеальная семья»), Евгений Шишкин (актер проектов «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Милиционер с Рублёвки», «Два холма») и Елизавета Воронова (знакомая зрителям по сериалам «Папины дочки. Новые», «Два холма», «Трудные подростки»).

За визуальное воплощение постановки отвечает сильная команда художников. Сценографию создал художник-постановщик Тимофей Ермолин, известный своими работами для МХТ им. А.П. Чехова, «Современника», Театра им. М.Н. Ермоловой, Московского театра эстрады, МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и др. Стиль и характерные костюмы персонажей разработала художник Любовь Мошкова, активно сотрудничающая с театрами Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и независимыми проектами.

Продюсером спектакля «Кое-что о любви» выступил Александр Жигалкин — известный российский режиссёр, актёр и продюсер, подаривший зрителям такие популярные телепроекты, как «Олдскул», «6 кадров», «Слава Богу, ты пришёл!», «Папины дочки», «Воронины» и многие другие.

«Кое-что о любви» — проницательная, невероятно смешная и очень узнаваемая история об извечном притяжении и отталкивании. О той самой любви, когда находиться рядом — настоящий поединок, а друг без друга — абсолютно невозможно.