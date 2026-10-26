Россия и КНДР обсуждают совместное кинопроизводство

14:23 26.10.2026

Создание совместных кинопроектов и проведение съемок российских фильмов на территории КНДР обсуждаются представителями киноиндустрии двух стран, сообщила генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова.

"Безусловно, мы нацелены развивать кинообмен с КНДР в разных направлениях. Обсуждается как возможность создания совместных проектов и взаимного участия кинематографистов в проектах наших стран, так и перспективы организации съемок российских фильмов в локациях Корейской Народно-Демократической Республики", - сказала она ТАСС.

По словам Антоновой, в ходе нынешнего визита российской делегации в Пхеньян были определены направления дальнейшей работы. "По итогам визита основы заложены. Дальше будем совместно прорабатывать намеченные планы", - отметила глава "Роскино".

Она подчеркнула, что обменные кинонедели стали первым этапом расширения сотрудничества. "Обменные кинонедели действительно стали первым важным шагом на пути развития кинематографического сотрудничества между Россией и КНДР. Мы приступили к обсуждению создания совместных проектов и взаимного проката национальных фильмов наших стран", - сообщила Антонова.

Глава "Роскино" добавила, что переговоры о дальнейшем сотрудничестве стартовали еще во время проведения Корейской кинонедели в Москве в начале октября. В ходе нынешнего визита в Пхеньян обсуждение продолжилось. По словам Антоновой, обе поездки сопровождались насыщенной деловой программой, позволившей рассмотреть различные направления взаимодействия кинематографистов двух стран.

Первая Российская кинонеделя проходит в Пхеньяне с 24 по 28 октября. Мероприятие организовано "Роскино" при поддержке Министерства культуры РФ.