Китайский блокбастер «Большие гонки. Пегас III» выйдет в России

4 ноября в российский прокат выходит китайский экшен «Большие гонки. Пегас III». Фильм выпустят компании «СБ ФИЛЬМ» и Cinema Park Distribution. Зрителей ждут масштабные автогонки, опасные трюки, юмор и история команды, которой предстоит рискнуть всем ради победы.

Режиссёром картины выступил Хань Хань — бывший автогонщик, а также автор и постановщик предыдущих частей франшизы «Пегас». Главные роли исполнили Шэнь Тэн, известный по фильму «Лунный человек», и Стивен Даз.

По сюжету команда чемпионов возвращается на международную гоночную арену после победы в одном из престижных ралли Азии. Героям предстоит пройти изнурительную подготовку, встретиться с сильными соперниками и выступить на сложных трассах. Но главная угроза возникает за пределами гоночного трека: загадочный заговор ставит под удар их бизнес, дома и будущее всей команды.

Особое место в фильме занимает финальная гонка продолжительностью около 40 минут. Создатели сделали ставку на масштабные съёмки, динамичный экшен и пейзажи Китая. По зрелищности эту сцену сравнивают с погонями из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости».

«Большие гонки. Пегас III» — третья часть франшизы Хань Ханя, начавшейся в 2019 году. Предыдущий фильм вышел в 2024-м. В новой картине к роли гонщика Чжан Чи вернулся Шэнь Тэн. Также в актерском составе — Инь Чжэн, Хуан Цзинъюй, Чжан Бэньюй и Стивен Даз.

В Китае фильм вышел 17 февраля 2026 года и стал лидером проката в период празднования Китайского Нового года. По данным Box Office Mojo, мировые сборы картины превысили $656 млн.

Картина снята в жанре спортивной комедии с элементами приключенческого экшена.

Российская премьера состоится 4 ноября.

Продолжительность — 126 минут, возрастное ограничение — 12+. 

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