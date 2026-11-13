Меч Дарта Вейдера продали на аукционе почти за $5 млн

Звёздные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар (1980)

Световой меч Дарта Вейдера, использовавшийся в фильмах «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» и «Звездные войны: Возвращение джедая», продали на аукционе Heritage Auctions за $4,875 млн. Торги состоялись 12 ноября.

Реквизит появился в одной из самых известных сцен саги — поединке на Облачном городе, во время которого Вейдер раскрывает Люку Скайуокеру правду о его происхождении, произнося фразу: «Я твой отец». Меч также использовался в финальной схватке героев в «Возвращении джедая».

По данным аукционного дома, сделка установила новый мировой рекорд стоимости предметов из вселенной «Звездных войн», а также рекорд для реквизита, использовавшегося непосредственно на съемочной площадке.

Прежний рекорд принадлежал световому мечу Люка Скайуокера и реквизиту, имитировавшему его отсеченную руку в «Империя наносит ответный удар». Этот комплект был продан Heritage Auctions в июле за $3,75 млн.

Всего на ноябрьских торгах представили 28 световых мечей из разных эпизодов «Звездных войн», а также предметы из других фильмов и сериалов

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