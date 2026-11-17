06:34 17.11.2026

Британский актер Роберт Паттинсон официально получил роль Джеймса Бонда. О его назначении 16 ноября объявила студия Amazon MGM Studios. Он сменит Дэниела Крейга и станет седьмым исполнителем роли знаменитого агента 007 в официальной кинофраншизе.

«Джеймс Бонд — один из самых легендарных персонажей в истории кино. Получить возможность сыграть его — честь всей моей жизни. Эта роль — настоящая мечта, и я с нетерпением жду начала работы», — заявил Паттинсон.

Режиссером нового фильма станет Дени Вильнёв, известный по картинам «Дюна», «Бегущий по лезвию 2049» и «Прибытие». Сценарий написал Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки». Продюсерами выступят Эми Паскаль и Дэвид Хейман, исполнительным продюсером — Таня Лапуант.

В Amazon MGM Studios назвали назначение Паттинсона началом новой главы в истории франшизы. Вильнёв также поддержал выбор актера, отметив, что тот сможет привнести в образ Бонда новую индивидуальность, сохранив его узнаваемый характер.

Предстоящая картина станет 26-м фильмом официальной серии. Ее название пока не объявлено. Как ожидается, съемки начнутся в 2027 году, однако точные сроки производства студия пока не раскрывает.

Паттинсон получил широкую известность благодаря саге «Сумерки», а позднее укрепил репутацию разнопланового актера ролями в фильмах «Маяк», «Довод» и «Бэтмен». В 2022 году он впервые сыграл Брюса Уэйна в фильме Мэтта Ривза.

Последний на данный момент фильм о Джеймсе Бонде — «Не время умирать» — вышел в 2021 году. В нем Дэниел Крейг завершил свою пятнадцатилетнюю историю в роли агента 007.