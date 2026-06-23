Кинопремьера «Закулисье реальности»: в лабиринтах подсознания

Кинопремьера «Закулисье реальности»: в лабиринтах подсознания

Дебютный хоррор Кейна Парсонса «Закулисье реальности» бьет все рекорды, собрав в прокате более 300 миллионов долларов

Исследователь из Института перспективных исследований Async Нарен Уорн оказывается в лабиринте из странных казенных пространств и гибнет там, не обнаружив выхода. Владелец мебельного магазина Кларк никак не может оправиться от размолвки с женой и вынужден жить в подсобке. Однажды ночью он видит неестественный проем в стене и, провалившись туда, оказывается в ином измерении, сплошь состоящем из заброшенных офисных помещений с хаотично наваленными столами и стульями.

Психотерапевт Мэри представляет свою новую книгу «Окно внутрь себя», где призывает людей кардинально пересмотреть свои реакции на внешние раздражители. Ей-то Кларк и рассказывает о потаенных комнатах, заодно показав их точную планировку. Мэри не очень-то верит в эту историю, но однажды ночью получает от владельца мебельного салона сообщение о «найденном окне». Оказавшись в лабиринте сама, она сталкивается с загадочными и пугающими событиями.

Режиссер Кейн Парсонс основал свой фильм на городских ленендах. Изначально он выпускал на YouTube ролики о желтоватых офисных помещениях, но в итоге превратил этот интернет-сериал в полнометражный фильм. Найденное измерение можно толковать по-разному. В фильме они интерпретируются как настаивающиеся друг на друга воспоминания. Критики считают коридоры с ненужными вещами рудиментами общества потребления, которое безжалостно выбрасывает на свалку вышедшие из моды аксессуары.

Мы же склонны трактовать эти жутковатые подземные коммуникации как своего рода модель подсознания. Оказавшись в кризисной ситуации и записавшись на прием к исихоаналитику Мэри, Кларк активировал свои теневые стороны. Его положение усугубляется тем, что он не выполнил своего предназначения: хотел стать архитектором, а теперь торгует мебелью. Вдобавок, судя по всему, Кларк предал свою детскую мечту о дальних плаваньях. Отсюда — преследующие его кривовато спланированные комнаты и заброшенные бассейны.

В свою очередь, Мэри тоже страдает от детской травмы. В какой-то момент ее переживания переплелись со страхами Кларка, и они оказались в лабиринтах уже не личного а коллективного бессознательного. Здесь, согласно К.-Г. Юнгу им предстоит разобраться с Архетипом Тени… 

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