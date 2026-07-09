Кинопремьера «На деревню дедушке 2»: двум старикам в одном селе не ужиться

Кинопремьера «На деревню дедушке 2»: двум старикам в одном селе не ужиться

Фильм «На деревню дедушке 2» выйдет в российский прокат 16 июля 2026 года

После того, как Владик в прошлой части помирил своих родителей, они с ним собираются отправиться на юг. Но мальчугану милее деревенский формат каникул, поэтому он всеми правдами и неправдами вынуждает их снарядить его опять к дедушке Юре (Юрий Стоянов). Тот не особо рад появлению внука, так как озабочен возведением нового дома на участке, но виду не подает и оказывает гостю более-менее достойный прием.

Через некоторое время в деревне появляется и второй дедушка Владика Виктор (Федор Добронравов). Новый родственник не чета деду Юре: хорошие манеры выдают в визитере дипломатическое прошлое, и условия он предлагает внуку поистине королевские. Однако вскоре выясняется, что Виктор — вовсе не тот, кем старается казаться, а значит у его соперника Юры появляется шанс взять реванш.

Год назад в прокате шел фильм «На деревню дедушке». По синопсису, кадрам и трейлерам он кому-то мог показаться довольно предсказуемым и непритязательным. Однако кассовые сборы приятно порадовали прокатчиком, а совсем недавно вообще выяснилось, что жители России считают эту ленту своей любимой новинкой прошлого года! Видимо, зрители все же истосковались по подлинности, которую еще способна дать загибающаяся русская деревня!

Продолжение ленты вышло еще масштабнее. Если «На деревню дедушке» во многом держался на харизме Юрия Стоянова, то теперь у него появляется достойный экранный партнер Федор Добронравов. Пикировки их героев вышли действительно остроумными — зритель будет смеяться искрометным шуткам не раз и не два.

Сильная сторона «На деревню дедушке 2» - отсутствие натужного антагониста. Создатели новинки нам показывают не негодяев, а людей запутавшихся, которым надо немного посочувствовать, чтобы они по-настоящему раскрылись. Сельские пейзажи являются для этого, пожалуй, лучшим антуражем. Очень хотелось бы, чтобы после просмотра зрители вняли, наконец, призыву Игоря Растеряева: «Брось ты эти города — приезжай в деревню». Пусть не навсегда, но хотя бы на лето…

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