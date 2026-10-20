Кинопремьера «Вперед в прошлое»: Ульяша — радость наша

Кинопремьера «Вперед в прошлое»: Ульяша — радость наша

Премьера детского фильма Оксаны Сташенко «Вперед в прошлое» состоялась в начале октября в Москве

Старшеклассники Ульяна, Антон и Владимир отправляются летом в поход. Такое впечатление в их жизни — далеко не в первый раз. Еще детьми они впервые отправились за город и блаженствовали на природе в палатках. С тех пор подобного рода отдых продолжался у них каждый год, породив свои традиции, вроде непременно съедаемого в начале пути нажористого бутерброда.

Это сейчас схема путешествия оказывается отработанной до мелочей. В детстве же, куда постоянно возвращаются герои в своих воспоминаниях все было совершенно не так. Впечатления от похода детишкам изрядно подпортили воспитанники расположенного по соседству спортивного лагеря.

В России мы ощущаем острый недостаток детских фильмов. Казалось бы, такому доброму и поучительному (но без навязчивого морализаторства) фильму государство должно было дать зеленый свет, но не тут-то было! Сначала деньги собирали на краудфандинговой платформе, но не было достигнуто нижнего лимита, поэтому, по правилам площадки, они ушли обратно акционерам. В итоге режиссер дбыла вынуждена снимать ленту на собственные средства.

Зная об этом, даже не хочешь придираться к диалогам героев и навязчиво повторяемым фразам, вроде «Ульяша — радость наша». Гораздо ценнее общий созидательный дух фильма, подразумевающий преемственность поколений, пиетет к людям героических профессий и острое желание детей всеми силами поддержать наставников в трудной ситуации — пусть даже порою и сомнительными методами. Убедительны не только актеры дети, но и, например, Екатерина Копанова, которая лет 20 веско завила о себе в фильме «В ожидании чуда», но по большому счету, так и осталась недооцененной.

Оживляют действие и вставные новеллы, две из которых являются ранее снятыми короткометражками Оксаны Сташенко. Действие одной из них происходит даже во Владимире — в Успенском соборе с фресками Андрея Рублева. Фильм побуждает любить свою землю и гордится ею, и это ли не одна из глааных целей настоящего искусства.  

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