Корейский фильм ужасов «Проклятие Сальмокджи» вышел в российский прокат 4 ноября 2026 года

На пользующемся дурной славой корейском озере Йесан парочка решила отдохнуть и порыбачить. Неподвижный поплавок на водной глади, нежные ласки, расслабляющая музыка… Внезапно песня обрывается, и девушка отправляется проверить, не сел ли аккумулятор. В это время в озере начинается нечто странное, и ее спутник оказывается жертвой коварных духов мульквисинов.

Весь этот ужас оказывается кошмаром, который приснился прямо на рабочем месте исполнительной девушке Хан. Девушка совершенно не бережет себя: вот и теперь в свой законный выходной она вынуждена отправиться с коллегами на заколдованное озеро Йесан, чтобы разобраться с причудами картографии. Дело в том, что верный маршрут до озера таинственным образом в интернет-навигаторах исчез, а вместо него на фотографиях местности появилась торчащая из воды жуткая голова…

«Проклятие Сальмокджи» стал самым кассовым фильмом ужасов за всю историю Южной Кореи. В жанровом отношении лента представляет собой удачный синтез скринлайфа и фолк-хоррора. Призраки первым делом проявляют себя на устройствах исследователей, а контактом с ними занимаются отнюдь не колдуны, а топовые блогеры, выявляющие всяческие аномалии.

Много писано о том, что человек, оснащенный всяческими гаджетами, становится абсолютно беспомощным в естественной природной среде. В то же время, потусторонние силы, на которых наши прагматичные современники обращают все меньше внимания, пытаются нам мстить за подобный игнор и как-то себя обозначит хотя бы на навигаторах. В конце концов, такое сотрудничество может оказаться взаимовыгодным, ведь недаром же туристические потоки к реальному озеру Йесан после премьеры фильма заметно выросли.

Не стоит сбрасывать со счетов и пресловутое «горение на работе», которое выходит нам боком. Ведь самые жуткие сцены фильма, как раз разворачиваются на границе стерильных офисных интерьеров и рвущейся туда из всех щелей хтони. Недаром в Корее все чаще обсуждают так называемую «стратегию мульквисинов», когда запаренные менеджеры втягивают в свои проблемы окружающих, увлекая их на самое дно почище водяных духов.